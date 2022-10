Scheletro completo di un T-Rex finisce all’asta ma per gli scienziati non è una buona notizia Lo scheletro ribattezzato “Shen the T. rex” si stima che verrà acquistato per una cifra tra i 15 e i 25 milioni di dollari. Gli scienziati critici: “Dovrebbero rimanere nei musei”.

A cura di Antonio Palma

Per gli appassionati di dinosauri e con mezzi disponibili potrebbe essere una grande notizia ma l'annuncio che uno scheletro completo di un T-Rex verrà messo all'asta per facoltosi appassionati non è stato molto gradito tra scienziati e comunità scientifica.

L'evento, in programma a Hong Kong il prossimo mese di novembre, non mancherà di attirare la curiosità di appassionati avventori visto che è la prima volta che uno scheletro di Tyrannosaurus rex verrà venduto all'asta in Asia.

Lo scheletro ribattezzato "Shen the T. rex" è stato scoperto nella contea di McCone, nel Montana (Usa) e misura 13,10 metri di lunghezza, 4,8 di altezza e pesa oltre 1.360 kg

La casa d'aste Christie's di Hong Kong, che seguirà la vendita, ha annunciato che stima che venga acquistato tra i 15 e i 25 milioni di dollari.

Per diversi studiosi e scienziati del settore, però, potrebbe non essere una buna notizia visto che in questo modo potrebbe sparire dalla disponibilità degli studiosi. Del resto storicamente gli scienziati non hanno sostenuto la vendita di scheletri di dinosauri che pure è avvenuta svariate volte in passato.

La paura è che questi scheletri in mano private non siano più disponibili per l'analisi e lo studio, anche i futuro, a differenza delle collezioni dei musei.

"Il loro vero valore deriva dalle informazioni nelle ossa non dall'oggetto stesso. Il problema nel trattare gli esemplari fossili come trofei o oggetti da collezione è proprio eusto" ha spiegato a Newsweek Thomas R. Holtz, docente di Paleontologia dei vertebrati presso l'Università del Maryland. La pensa alo stesso modo ad esempio anche Gregory Erickson, professore di paleobiologia alla Florida State University, che alla BBC ha detto di temere che queste vendite di dinosauri mandino un messaggio "che è solo un qualsiasi altro bene che puoi acquistare per soldi e non per il bene scientifico".

"Dalla sua posizione in ascesa e assetata di sangue, alla sua straordinaria conservazione, questo è uno degli scheletri di T. rex più scientificamente studiati per essere messo all'asta", ha affermato invece James Hyslop, Head of Science & Natural History presso la casa d'aste Christie's di Hong Kong.

Christiès ha annunciato che «Shen» è già stato studiato dai paleontologi dell'Università di Manchester e sarà esposto al pubblico al Victoria Theatre & Concert Hall di Singapore, dal 28 al 30 ottobre, e poi all'Hong Kong Convention and Exhibition Centre, dal 26 al 30 novembre, prima di andare all'asta. "I collezionisti privati svolgono un ruolo fondamentale nella distribuzione degli oggetti alle collezioni museali" hanno ricordato dalla casa d'aste