Scatta foto sul terrazzo ma cade e rimane sospesa su cavi elettrici, 15enne muore folgorata in Guatemala L'adolescente è caduta sui fili elettrici dell'alta tensione trovando una morte orribile. L'incidente nel comune di La Tinta, nel dipartimento di Alta Verapaz, davanti a decine di passanti atterriti dalla scena.

A cura di Antonio Palma

Una ragazza di 15 anni è morta in maniera tragica in Guatemala dopo essere caduta sui fili elettrici dell'alta tensione nel comune di La Tinta, nel dipartimento di Alta Verapaz. Il terribile episodio si è consumato giovedì mentre l'adolescente si trovava sul terrazzo di una casa a due piani. Secondo le testimonianze raccolte dai giornali locali, la ragazza stava scattando alcune foto dal terrazzo quando si è avvicinata accidentalmente a un cavo dell'alta tensione.

Secondo i media locali, la giovane era uscita per andare a una prova di ginnastica ma avrebbe deciso di scattare qualche foto sulla terrazza dell'edificio senza rendersi conto del pericolo rappresentato dai cavi dell'alta tensione che corrono nelle vicinanze. Tutto si è svolto molto rapidamente, colpita da una scarica elettrica mentre passava vicino ai fili, la ragazza è caduta rimanendo in bilico sospesa proprio sui cavi elettrici.

Una scena terribile a cui hanno assistito decine di persone che in quel momento attraversavano la zona. La ragazza è rimasta in bilico per diversi minuti, ormai esanime, prima di precipitare in strada, decapitata dagli stessi fili elettrici. Sui social gli utenti hanno condiviso numerosi video che mostrano il momento in cui la minore cade dai cavi dell'alta tensione e rimane folgorata davanti agli occhi di numerosi passanti che si trovavano nelle vicinanze.

Secondo i vigili del fuoco municipali del locale dipartimento, l'incidente è avvenuto nel quartiere El Centro, nella zona 1 di La Tinta. "I vigili del fuoco municipali della Stazione 108 de La Tinta si sono recati al Barrio El Centro, Zona 1, dopo aver ricevuto una segnalazione di un'adolescente caduta da una terrazza. All'arrivo, hanno trovato la 15enne deceduta a causa di una scarica elettrica dovuta accidentalmente ai cavi ad alta tensione. Testimoni hanno riferito che la giovane stava scattando foto sul terrazzo di un'abitazione su due livelli e non si è accorta del cablaggio, ed è caduta da un'altezza di circa 6 metri" spiegano i pompieri.