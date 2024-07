video suggerito

Scala mobile va a fuoco, paura all'aeroporto di New York: 10 intossicati e centinaia di evacuati L'incidente di mercoledì alla fine ha causato l'intossicazione da fumo di dieci persone e costretto le autorità ad evacuare centinaia di persone dal terminal. La causa dell'incendio è ancora sotto inchiesta.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura mercoledì all’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York quando una scala mobile ha preso fuoco improvvisamente a causa di un malfunzionamento degli impianti, scatenando l’allarme generale nel terminal 8 dello scalo. L’incidente alla fine ha causato l’intossicazione da fumo di dieci persone e costretto le autorità ad evacuare centinaia di persone dal terminal.

Secondo quanto ricostruito finora dalla Port Authority di New York e New Jersey, l’autorità che si occupa della gestione dello scalo JFK, la scala mobile, nel Concourse C del Terminal 8, ha iniziato a emettere fumo intorno alle 7:15. La puzza di bruciato e la nube si è diffusa ben presto alle aree circostanti scatenando un fuggi fuggi generale e molta apprensione tra i tanti viaggiatori che affollavano l’area.

Sul posto sono intervenuti in poco tempo i vigili del fuoco e gli ufficiali di polizia della Port Authority che hanno fatto evacuare i presenti e chiuso tutto. Sono stati circa 990 i viaggiatori trasportati in autobus in altre aree del terminal, secondo la Port Authority. Nove persone che si trovavano nei pressi della scala mobile rotta sono rimaste intossicate a causa dell'inalazione di fumo e quindi soccorse da pompieri e operatori sanitari. Trasportate in ospedale, fortunatamente, dopo le valutazioni del caso, sono state giudicate non gravi.

"Stavo prendendo un volo esattamente nello stesso terminal da cui eravamo stati evacuati. L'allarme è suonato a lungo e inizialmente nessuno ci faceva caso, poi abbiamo visto una donna che ha iniziato a correre in giro urlando perché qualcuno la aiutasse", ha raccontato un testimone alla Abc. In alcune immagini riprese al momento, si vedono passeggeri che si coprono il volto per il fumo, alcuni che vengono accompagnati fuori dai vigili del fuoco, altri in barella. La zona è stata messa in sicurezza in breve tempo e le operazioni del terminal sono riprese in mattinata. La causa dell'incendio è ancora sotto inchiesta.