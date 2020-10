Tragedia in Brasile dove una ragazza di soli 21 anni, dipendente di un grande magazzino, è morta dopo che cinque scaffali metallici sono crollati travolgendola. La vittima, identificata come Elane de Oliveira Rodrigues, lavorava al supermercato Mateus Atacarejo Mix di São Luís da soli tre mesi. Il 2 ottobre scorso si è verificato l'incidente che le è stato fatale, quando gli scaffali pieni di merci sono improvvisamente caduti a terra per cause che sono ancora in via di accertamento, travolgendola. Altre otto persone, tra cui personale dell'azienda e alcuni clienti, sono rimasti feriti. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza interna. I clienti e i colleghi della ragazza, dopo aver sentito un forte boato, si sono precipitati a cercare le persone rimaste sepolte sotto la catasta di merce.

Hanno creato una vera e propria catena umana per rimuovere gli scatoloni alla ricerca di persone sepolte. Il lavoro dei soccorritori è continuato per tutta la notte. Ci sono volute più di 11 ore per trarre in salvo la gente, con oltre 270 vigili del fuoco impegnati. Le operazioni di recupero sono terminate sabato mattina. Sei degli otto feriti hanno necessitato di cure ospedaliere, ma sono stati dimessi poco dopo. Ma Elane non ce l'ha fatta e ne è stato dichiarato il decesso appena recuperato il corpo. "Era molto contenta del suo nuovo lavoro perché tre mesi fa aveva appena iniziato a lavorare come magazziniera per l'azienda. Nell'ultima foto che si è scattata con il telefono, aveva indosso la sua maglietta blu da lavoro", ha detto la cugina Ruan alla stampa locale. Intanto, in un comunicato, il gruppo Mateus, che gestisce una delle più grandi catene di supermercati della città, ha sottolineato che si sta facendo di tutto per sostenere le vittime. "È con profondo rammarico che il gruppo Mateus (si unisce) alla solidarietà con la famiglia di Elane de Oliveira Rodrigues che, purtroppo, è morta nell'incidente", si legge nella nota. È probabile che la causa di quanto successo sia da ricercarsi nel malfunzionamento di un carrello elevatore, che pare possa aver provocato la caduta di una delle gondole, innescando l'enorme incidente. Un'indagine completa è stata avviata dai funzionari della salute e della sicurezza e dalla polizia.