Dolcetti ritirati dai supermercati per presenza di pezzi metallici: gli avvisi di richiamo Oggetto dei richiami sono nove diversi tipi di dolcetti e pasticceria secca alle mandorle a causa di una possibile presenza di pezzi metallici negli impasti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Diversi lotti di dolcetti confezionati sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati per possibile presenza di pezzi metallici negli impasti. A darne notizia sono i supermercati Decò con una serie di avvisi di allerta alimentare lanciati dallo stesso produttore dei dolcetti. Oggetto dei richiami sono nove diversi tipi di dolcetti e pasticceria secca alle mandorle, tutti però venduti in vaschette da 200 grami ciascuna e con il marchio Fimardolci.

I dolci richiamati infatti son prodotti dalla stessa ditta che in autocontrollo ha deciso di ritirare i vari lotti per un possibile rischio fisico per i consumatori derivato dalla contaminazione di corpi estranei metallici ne gli impasti durante la lavorazione. Si tratta dell'azienda Fimardolci Srl che ha prodotto i dolci richiamati nel proprio stabilimento di Pontinia, in provincia di Latina.

Nel dettaglio, i dolci richiamati sono gli "Amaretti al pistacchio" con il numero di lotto F0226 e il termine minimo di conservazione (TMC) fissato al 22/12/2024; I "Bacio di Dama" con il numero di lotto A0311 e TMC 06/03/2025; I "Bocconcini amarena" con i numeri di lotto A0304 e il TMC 29/12/2024, e A0318 e il TMC 12/01/2025; I "Petit fleur" con i numeri di lotto A0311 e il TMC 05/01/2024, e A0318 e il TMC 12/01/2025; I "Ricciarelli" con il numero di lotto A0325 e il TMC 19/01/2025; I "Bocconcini limone" con il numero di lotto A0318 e il TMC 12/01/2025; e i Dessert di mandorla assortiti con il numero di lotto A0311 e il TMC 05/01/2025.

I prodotti oggetti del richiamo e invenduti sono stati già ritirati ma chi avesse acquistato una delle confezioni di dolci con i lotti sopra indicato è pregato, in via cautelativa, di non consumarli e di riportare la merce presso il punto vendita di acquisto.

Già nei giorni scorsi Diversi lotti di dolci confezionati erano stati ritirati dagli scaffali dei supermercati per possibile presenza di corpi estranei metallici e quindi per rischio fisico per i consumatori.