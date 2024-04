video suggerito

Pezzi metallici nei biscotti, dolci ritirati dai supermercati: gli avvisi di richiamo I dolci sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati per possibile presenza di corpi estranei metallici e quindi per rischio fisico per i consumatori. I lotti oggetto degli avvi di richiamo.

A cura di Antonio Palma

Diversi lotti di dolci confezionati sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati per possibile presenza di corpi estranei metallici e quindi per rischio fisico per i consumatori. A darne notizia i supermercati Pam Panorama, pubblicando gli avvisi dei richiami disposti in via precauzionale da parte del produttore. Si tratta infatti di dolci di diversi gusti e nomi ma prodotti e confezionati dalla stessa società e con lo stesso marchio “La Sfoglia”.

I dolci sono confezionati dalla società La Sfoglia Srl che li produce nel proprio stabilimento di Leinì, nella città metropolitana di Torino. Il motivo indicato sugli avvisi di richiamo dei dolci è la possibile contaminazione da corpi estranei metallici. I prodotti interessati dal ritiro dai supermercati sono numerosi ma tutti venduti in vassoi confezionati da 180 grammi ciascuno.

Nel dettaglio, i dolci e lotti richiamati sono: i “Mandorlino mix” con i lotti numero 046/24 con il termine minimo di conservazione (TMC) al 21/06/2024, 064/24 con il TMC 07/07/2024, 075/24 con il TMC 21/07/2024, 087/24 con Tmc al 28/07/2024, e 095/24 con il TMC 07/08/24. “Mandorlino al cioccolato” appartenenti ai lotti numero 064/24 con il TMC 07/07/2024, e 078/24 con il TMC 21/07/2024. I “Mandorlino al pistacchio”, con i lotti numero 046/24 con il TMC 21/06/2024, 053/24 con il TMC 21/06/2024, 064/24 con il TMC 07/07/2024, 078/24 con il TMC 21/07/2024, 087/24 con il TMC 28/07/2024, e 095/24 con il TMC 07/08/24. I “Mandorlino glassato” con lotto numero 078/24 con il TMC 14/06/2024;

Richiamati i “Baciotti al cioccolato”, con i lotti numero 039/24 con il termine minime di conservazione (TMC) al 14/06/2024, 073/24 con il TMC 14/07/2024, e 100/24 con il TMC 14/08/2024; I “Baciotti con pistacchio”, in vassoi da 180 grammi appartenenti ai lotti numero 039/24 con il TMC 14/06/2024, 073/24 con il TMC 14/07/2024, e 100/24 con il TMC 14/08/2024.

Richiamati infine i dolci “Amandine” con lotti numero 046/24 con il TMC 21/06/2024, 064/24 con il TMC 07/07/2024, 075/24 con il TMC 21/07/2024, 087/24 con il TMC 28/07/2024, e 095/24 con il TMC 07/08/2024, e i dolci “Rosette ai frutti di bosco” con lotto numero 046/24 con il TMC 21/06/2024.

I clienti che avessero acquistato i dolci con lotti e scadenza sopra indicati e oggetti del richiamo sono pregati di non consumarli e di restituirli al punto vendita.