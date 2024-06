Sbranata dal suo cane nel giorno del 23esimo compleanno, sui social scriveva: “A volte impazzisce”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Sbranata dai suoi due cani nel giorno in cui festeggiava il suo 23esimo compleanno. È il terribile destino di una giovane ragazza irlandese, Nicole Morey, uccisa martedì scorso a casa sua a Ballyneety, nella contea di Limerick, nel sud dell’Irlanda. Il dramma poco prima della mezzanotte di martedì, quando è stata aggredita da uno dei suoi animali domestici un esemplare di American Bully, prima che a lui si unisse l’altro cane, uno Staffordshire Bull Terrier.

A lanciare l’allarme i vicini dopo aver visto la donna a terra sull’uscio di casa dove probabilmente aveva cercato di scappare. Per lei però purtroppo si sono rivelati inutili i soccorsi medici accorsi nell'abitazione. La 23enne è stata dichiarata morta sul posto e il suo corpo è stato portato all'ospedale universitario di Limerick per l'autopsia.

Il cane coinvolto nell'incidente invece è stato abbattuto sul posto dopo l’intervento della polizia, secondo la quale l’animale era così aggressivo che un agente ha dovuto sparagli quattro volte. “Lei è corsa fuori dalla porta principale. È stata attaccata dall’American Bully, poi si è unito lo Staffordshire. È arrivato un agente armato, il cane era in cima alle scale, ha dovuto sparargli quattro proiettili per fermarlo” ha raccontato una fonte degli inquirenti a Sunday World:

Poco prima della tragedia la donna aveva condiviso sui social sue foto sorridenti accanto a due animali domestici ma nei mesi scorsi i toni dei suoi messaggi erano però diversi e preoccupati per i comportamenti dei cani. In particolare aveva pubblicato alcuni post su un gruppo Facebook dedicato a Consigli sul comportamento e l'addestramento dei cani in cerca di consigli sull'addestramento del suo animale domestico.

"Quando metto al guinzaglio il mio American Bully, per le passeggiate, lui va fuori di testa, correndo verso la porta per l'eccitazione", aveva scritto la donna aggiungendo: “È sempre troppo eccitato che non riusciamo nemmeno a mettergli guinzaglio e collare”.

In un comunicato, la polizia ha rivelato che in casa vi erano quattro cani e ha confermato che tre cani sono stati sequestrati e un cane ucciso dagli agenti. "Verso le 23:40 di martedì 4 giugno 2024, la polizia ha ricevuto una segnalazione e ha assistito a un incidente in cui una donna è rimasta ferita a morte a seguito di un attacco di un cane in una residenza a Ballyneet” spiegano gli inquirenti, annunciando che è stata aperta una inchiesta sul caso.