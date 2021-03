Nicolas Sarkozy è stato condannato oggi a 3 anni con l'accusa di corruzione. L’ex presidente della repubblica francese era accusato di corruzione per lo scandalo delle intercettazioni in cui avrebbe corrotto un giudice per avere informazioni su inchieste in atto nei suoi confronti e quindi coperte da segreto istruttorio. Per lui la pubblica accusa aveva chiesto una pena di 4 anni di reclusione di cui la metà da scontare grazie alla condizionale, il Tribunale di Parigi invece ha deciso diversamente condannando Sarkozy a 3 anni di cui solo uno da scontare menare per gli altri due scatterà la libertà condizionale. L'ex presidente francese potrà scontare ora la sua pena ai domiciliari e con un braccialetto elettronico ma l'anno potrebbe anche essere tramutato in regime di semilibertà con in lavori socialmente utili.

Sarkozy condannato con l'avvocato e il magistrato

Insieme a lui condannati anche gli altri due imputati del processo, l'avvocato Thierry Herzog e il magistrato Gilbert Azibert. Secondo la ricostruzione dell'accusa, accolta in maniera sostanziale dal giudice, Sarzozy si sarebbe reso protagonista di quello che la presidente del tribunale ha definito "un patto di corruzione" e di un traffico di influenze grazie al suo ruolo di capo dello stato e al relativo prestigio accumulato. In particolare il magistrato della Corte di cassazione, condannato, avrebbe consegnato di informazioni coperte da segreto istruttorio sull'ex presidente della Repubblica ricevendo in cambio la promessa di vantaggi di carriera.

Sarkozy ha avuto informazioni su inchieste in atto nei suoi confronti

In particolare dalle intercettazioni era emerso che Sarzozy voleva avere informazioni sull'inchiesta riguardante un possibile finanziamento proveniente dalla Libia alla sua campagna elettorale del 2007. Una inchiesta per cui l'ex presidente francese era stato anche interrogato ma aveva sempre respinto le accuse. Per quelle informazioni al magistrato era stato promesso un posto alla Corte di revisione a Monaco. La difesa di Sarkozy ora annuncerà con ogni probabilità il ricorso in appello per evitare che il 66enne Nicolas diventi il primo presidente francese a scontare una pena detentiva. Si tratta secondo presidente francese a subire una condanna penale visto che nel 2011 era toccato al suo predecessore Jacques Chirac. a cui vennero inflitti due anni per alcune assunzioni di favore al comune di Parigi. ma quest'ultimo non ha dovuto scontare la pena