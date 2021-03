Almeno 8 pedoni sono rimasti feriti da un'auto che ha investito la foto nei pressi del centro di San Diego, dalle parti del college locali. Tre dei pedoni coinvolti sono rimasti feriti in modo grave. Lo ha fatto sapere la polizia locale che ne ha parlato durante una breve conferenza stampa. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto intenzionale.

Il San Diego Fire-Recue Department ha fatto sapere che i primi soccorsi sono stati chiamati intorno alle 9:05 locali e sono arrivati sulla scena entro 5 minuti dalla chiamata. L'area si trova nei pressi di un tunnel che conduce al college, a est di Park Boulevard e a ovest dell'Interstate 5. L'auto avrebbe colpito più pedoni, non è chiaro però cosa sia accaduto esattamente. Sono stati assegnati al caso più di 60 soccorritori, incluso un elicottero. Le autorità sono in attesa di condividere maggiori informazioni sul caso con la stampa

Secondo le prime indiscrezioni riguardo l'incidente, l'autista avrebbe abbandonato il veicolo dopo aver investito i pedoni ed è corso via, prima di essere arrestato dalla polizia di San Diego. Questa indiscrezione avvalorerebbe l'idea che l'incidente sarebbe stato in realtà un attacco programmato contro i residenti da parte di qualcuno con l'obiettivo di ferire quante più persone possibili. Nonostante queste prime notizie, le autorità non hanno confermato né l'arresto né il dolo in quanto accaduto. A riportare questa versione dei fatti sono i diversi media locali che stanno seguendo minuto per minuto quanto accaduto. Non si hanno per ora notizie di persone decedute nell'incidente. I media locali sono per ora impegnati a monitorare la situazione anche tramite twitter, attraverso il quale si condividono le notizie breaking riguardanti il caso. Le autorità mantengono il massimo riserbo in attesa di una nuova conferenza stampa.

