Tragedia a Sacramento, in California, dove una bambina di appena 9 anni è morta a seguito di una violenta sparatoria avvenuta all’interno di un parco cittadino dove la piccola stava giocando con altri amichetti. Nella stessa sparatoria ferite anche altre 3 persone, tra cui una piccola di 6 anni, raggiunte a loro volta dai proiettili vaganti. Il dramma sabato pomeriggio, ora locale, in un parco nel quartiere De Paso Heights, nel nord della cittadina statunitense. La piccola vittima è Makaylah Brent che era andata al parco con i familiari per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta.

Secondo i primi elementi raccolti dalla polizia locale interpellando i testimoni dell’accaduto, a sparare alcune persone che si sono avvicinate al parco con un’auto e senza scendere hanno fatto fuoco all’impazzata dai finestrini della vettura per ripartire subito dopo. Il loro obiettivo probabilmente era una persona presente al parco e per ucciderla non hanno esitato a fare fuoco sul gruppo uccidendo la bimba e colpendo anche le piccole.

Gli altri due feriti sono un maschio adulto e una femmina adulta, la donna è in condizioni critiche mentre l'uomo è in condizioni stabili, come ha spiegato la polizia. Anche la bambina di 6 anni è stata giudicata stabile dai medici dell’ospedale. La vicenda ha sconvolto l’intera comunità locale. " Questo parco dovrebbe essere un posto sicuro per i bambini. Makaylah Brent stava solo correndo sul prato in un sabato pomeriggio. La sua vita non era nemmeno iniziata”. Hanno dichiarato sconvolti alcuni abitati della zona parlando di almeno sei colpi di arma da fuoco.