Navalny colpevole di “frode su vasta scala”: l’oppositore di Putin rischia fino a 13 anni di carcere Alexey Navalny, uno dei principali oppositori di Putin, è stato dichiarato colpevole in Russia per frode su vasta scala. La condanna non è ancora stata annunciata ma rischia fino a 13 anni di reclusione. Nel 2020 era stato avvelenato.

A cura di Ida Artiaco

Alexey Navalny

Alexey Navalny colpevole per frode su vasta scala in Russia. La condanna a uno dei principali oppositori di Putin, e a uno dei più attivi oppositori della guerra della Russia contro l’Ucraina, non è ancora stata annunciata, ma rischia fino a 13 anni di carcere. L'udienza si è tenuta nel carcere di Lefortovo, nella città di Pokrov, a pochi chilometri a Est di Mosca, dove l'uomo è detenuto da circa un anno. Navalny stava infatti già scontando una condanna a due anni e mezzo per violazione della libertà vigilata relative ad accuse che secondo lui sono state inventate per contrastare le sue ambizioni politiche.

"Navalny ha commesso una appropriazione indebita, ovvero il furto di proprietà altrui da parte di un gruppo organizzato", ha detto il giudice Margarita Kotova, secondo quanto riporta una giornalista dell'agenzia di stampa Afp presente sul posto. Ma, si legge in un tweet ricondiviso dallo stesso Navalny, "è difficile distinguere le sue parole non solo perché legge molto velocemente, ma anche per la qualità della trasmissione. Lo stesso Navalny, non ascoltando il giudice, legge alcuni giornali".

Solo ieri, il team che lavora con Navalny, che in passato era stato anche oggetto di un avvelenamento da parte dei servizi segreti russi, aveva annunciato la conclusione di una inchiesta giornalistica sulle proprietà di Putin, nel corso della quale si è stabilito, tra l’altro, che uno yacht attualmente a Marina di Carrara, lo Scheherazade, dal valore di 700 milioni di euro appartenga proprio al presidente russo. L'imbarcazione attualmente è intestata alla compagnia Bielot Asset Ltd, con sede alle isole Marshall. Ma un video pubblicato su Youtube da Marina Pevchikh e Georgi Alburov, due stretti collaboratori di Navalny, mette una serie di indizi che portano tutti allo zar.