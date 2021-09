Ruba marmitta catalitica dall’auto parcheggiata ma la vettura si sposta, ladro muore schiacciato Il venticinquenne aveva preso di mira una Bmw ferma in un parcheggio in Galles. Per questo aveva sistemato sotto l’auto un cric per sollevarla il tempo necessario al furto della marmitta catalitica ma qualcosa è andato storto. La vettura si è mossa, il cric è caduto e lui è rimasto schiacciato.

A cura di Antonio Palma

Un tentativo di furto in strada è finito in tragedia per un giovane ladro di 25anni, morto schiacciato sotto l'auto che aveva preso di mira per rubare la marmitta catalitica. La tragedia si è consumata in un parcheggio britannico dove la vittima, il 25enne Daniel Stephens, è stato rinvenuto privo di vita. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, l'uomo si era presentato nottetempo con tutti gli attrezzi necessari in un parcheggio di Cymmer, un villaggio nella valle di Rhondda, nel Galles meridionale. Il venticinquenne aveva preso di mira una Bmw da cui cercava di rubare una marmitta catalitica. Per questo aveva sistemato sotto l'auto un cric per sollevarla il tempo necessario al furto ma qualcosa è andato storto. La vettura si è mossa, il cric è caduto e lui è rimasto schiacciato.

La tragedia è stata scoperta solo il mattino seguente, quando il proprietario della vettura è andato al parcheggio e ha notato le gambe del signor Stephens che sporgevano da sotto la sua BMW. L'uomo ha visto che il 25enne era esanime e solo a quel punto è scattata la richiesta di aiuto ai servizi di emergenza. I paramedici accorsi sul posto in ambulanza insieme ai vigili del fuoco, però, hanno potuto fare ben poco per la vittima che era già morta da alcune ore. Sul caso è stata aperta una inchiesta e a seguito di un esame post mortem, la morte è stata confermata come accidentale e la causa del decesso è stata determinata come "asfissia da schiacciamento".

Secondo gli amici della vittima, il 25enne era in ristrettezze economiche e sarebbe stato spinto a rubare perché aveva bisogno di soldi subito per una causa civile in tribunale su cui contava per cercare di vedere più spesso suoi figli dopo il divorzio. Secondo un amico stretto, aveva deciso di di rubare una marmitta catalitico perché sapeva che poteva rivenderla in poco tempo