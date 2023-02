Ritrovato il corpo di Angelo Zen, scomparso in Turchia dopo il terremoto: l’annuncio di Tajani Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen, l’italiano scomparso in Turchia, dove si trovava per lavoro, dopo il terremoto del 6 febbraio.

A cura di Ida Artiaco

"Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari".

Con queste parole il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha comunicato via Twitter che è stato ritrovato il corpo senza vita di Angelo Zen, il 50enne veneto di cui si erano perse le tracce dopo il sisma che lo scorso 6 febbraio ha colpito il territorio tra Turchia e Siria.

L'uomo, tecnico manutentore di macchinari per aziende orafe, si trovava a Kahramanmaras per lavoro. Il suo albergo è andato distrutto dopo la scossa di magnitudo 7.8 registrata ormai 10 giorni fa. L'ultima volta che la sua famiglia l'ha sentito è stato il 5 febbrai, poche ore prima del devastante terremoto. Poi il nulla.

Un amico turco dell'uomo, l’operaio manutentore orafo Suleyman Hilmi Metin aveva inviato un messaggio su Whatsapp a Zen immediatamente dopo il sisma, ma sulla app di messaggistica appariva una sola spunta grigia, come se non fosse stato recapitato. Per giorni la speranza che fosse vivo non si è mai spenta, poi oggi il tragico epilogo.

Sotto choc la comunità di Romano d'Ezzelino, Vicenza, dove il tecnico ha vissuto a lungo prima di trasferirsi con la moglie a Martellago. Zen lascia due figli.

"Per tutto questo tempo abbiamo sperato in una soluzione positiva e ci siamo tenuti in contatto costante con il Ministero. Esprimo alla sua famiglia il più profondo cordoglio del Veneto e mio personale", è stato il messaggio del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.