Ritrovata la Capsula radioattiva smarrita in strada: persa dal tir appena partito in Australia A tre settimane dalla scomparsa, le ricerche hanno avuto successo facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti. Nonostante le sue dimensioni, infatti, la capsula conteneva una piccola quantità di cesio-137 radioattivo molto pericoloso per l’uomo.

A cura di Antonio Palma

È stata ritrovata la Capsula radioattiva persa in strada da un tir durante il trasporto in Australia e che aveva scatenato una enorme operazione di ricerca per evitare che qualcuno potesse entrarci in contatto con conseguenze molto pericolose per la salute.

La piccolissima capsula, dal diametro di appena 6 millimetri, è stata rinvenuta non lontano da dove era iniziato il viaggio del camion, una miniera della compagnia Rio Tinto nel nord della città mineraria di Pilbara. Il pericoloso oggetto si trovava a soli due metri dal ciglio della strada, nel tratto iniziale del lungo percorso di oltre 1400 chilometri percorso dal tir che doveva trasportarla in un deposito della stessa azienda mineraria in un sobborgo di Perth.

"I gruppi di ricerca hanno letteralmente trovato l'ago nel pagliaio", ha dichiarato il responsabile dei servizi di emergenza dell’Australia Occidentale, riferendosi alle stesse sue parole dei giorni scorsi quando aveva detto che era molto difficile poter trovar un oggetto così piccolo in un percorso così grande.

Confermate invece le previsioni dell’azienda che si era detta molto ottimista di poter trovare l’oggetto grazie ad apparecchiature specializzate. Per le ricerche lungo il tragitto infatti sono stati utilizzati dispositivi in grado di rilevare la radiazione dalla capsula entro 20 metri.

Nonostante le sue dimensioni, infatti, la capsula conteneva una piccola quantità di cesio-137 radioattivo che emana "una dose di radiazioni piuttosto elevata" secondo gli esperti locali .

Secondo quanto ricostruito, la capsula faceva parte di uno strumento di misurazione imballato su un pallet nel sito minerario Gudai-Darri il 10 gennaio. Il tutto era stato caricato sul retro di un semirimorchio che ha lasciato il sito per Perth tra l'11 e il 14 gennaio. I, tir di una società di servizi è arrivato a destinazione il 16 gennaio, ma la scomparsa della capsula non è stata notata fino a quando il pallet non è stato disimballato mercoledì, quando è scattato l'allarme.