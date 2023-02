Rissa in aereo, a bordo esplode l’inferno: quattro passeggeri ubriachi arrestati, 6 agenti feriti Maxi rissa sul volo LA-135 della compagnia Latam, diretto a Santiago de Chile da Antofagasta, finita con arresti e feriti.

A cura di Biagio Chiariello

Quattro passeggeri arrestati e sei agenti di sicurezza feriti. È il bilancio della rissa che si è scatenata sul volo LA-135 della compagnia Latam diretto a Santiago de Chile da Antofagasta, ed è poi proseguita anche sulla pista di atterraggio.

Secondo le prime ricostruzioni lunedì 27 febbraio, un gruppo di 15 persone visibilmente ubriache è salito a bordo del velivolo all'aeroporto Andrés Sabella Gálvez nella città portuale cilena settentrionale di Antofagasta e ha cominciato a disturbare gli altri passeggeri con insulti e molestie di vario genere.

Una delle assistenti di volo ha chiesto loro di abbandonare l'aereo, ma la richiesta non ha fatto fatto altro che aumentare la tensione a bordo, tanto che ha stato l'intervento della Direzione generale dell'aviazione civile. Da lì si scatenata la mega-zuffa.

Nel video diffuso in rete si vede il gruppo di ubriachi attaccare violentemente alcuni ufficiali con pugni e schiaffi. In particolare uno dei presunti passeggeri che colpisce un agente dell'aviazione sulla schiena. Un altro passeggero prova a trattenere un individuo per impedirgli di aggredire l'agente.

Rissa che è proseguita anche sulla pista come testimoniano le immagini registrate da alcuni passeggerei: la LATAM ha fatto sapere che intenterà un'azione legale contro i quattro passeggeri.

La rissa in Cile è stata la seconda avvenuta questo mese a bordo di una compagnia aerea sudamericana. Almeno 15 passeggeri hanno litigato mentre si imbarcavano su un volo Gol Airlines a Salvador, in Brasile, il 2 febbraio.