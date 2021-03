Il Regno Unito ha vietato le vacanze all'estero: le nuove leggi anti-covid comportano multe di £ 5.000 (quasi seimila euro) per chiunque lasci il Paese senza un "motivo valido" e le restrizioni potrebbero durare fino all'estate. Si potrà uscire dalla Gran Bretagna solo per per lavoro/studio, o per visitare un parente o un amico intimo che si sposa o che è in gravi condizioni di salute. Una misura dovuta ai timori per la terza ondata del coronavirus che si sta abbattendo sull’Europa e che, comunque, il Regno Unito sta combattendo in maniera egregia. Il segretario ai trasporti Grant Shapps sta guidando una task force che entro il 12 aprile farà sapere su come e quando il divieto di viaggi non essenziali potrà essere revocato. Ma al momento andare all'estero è proibito fino al 17 maggio, secondo la tabella di marcia in 4 fasi del premier Boris Johnson. Sul tavolo c'è l'ipotesi di una sorta di sistema ‘a semaforo' per la prossima estate, dove le vacanze verranno autorizzate nei Paesi classificati ‘in verde' senza la necessità di fare quarantena al ritorno, mentre per quelli in arancione e rosso saranno in vigore le restrizioni.

Sir Graham Brady, presidente del Comitato dei parlamentari conservatori del 1922, ha affermato che l'estensione delle restrizioni alle partenze sarà "devastante" per milioni di persone che lavorano nel settore del turismo. Il ministro della Sanità, Lord Bethell of Romford, ieri ha detto ai colleghi: "La possibilità è che dovremo inserire nella lista rossa tutti i nostri vicini europei. Ma ciò sarebbe fatto con enorme dispiacere perché siamo una nazione commerciale". Trentacinque Paesi sono sulla red list per l'UK, tra cui tutto il Sud America, l'Africa meridionale, gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar. Il Portogallo era sulla lista ma è stato rimosso la scorsa settimana. È probabile che la Francia venga aggiunta, entro la fine della settimana alla listi di Paesi a cui è imposta la quarantena nei Covid-hotel.