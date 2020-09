Il governo britannico questo fine settimana considererà se estendere le misure di chiusura, al momento in vigore solo in alcune zone del Paese, per contenere la diffusione dei contagi da coronavirus. Che nelle ultime settimane si estende a livelli allarmanti. Il premier Boris Johnson ha avvertito che il Paese sta attraversando una seconda ondata epidemiologica e sta considerando se applicare norme anti-contagio più restrittive a tutto il territorio nazionale. Tra queste ci potrebbe essere un coprifuoco per bar e ristoranti e limitazioni sulle persone che si possono incontrare.

Al momento sono circa 13,5 milioni i cittadini britannici sottoposti a restrizioni locali: si tratta di circa una persona su cinque. Ieri si sono contati 4.322 nuovi casi di coronavirus nel Paese: è la prima volta, dallo scorso 8 maggio, che i nuovi contagi superano quota quattromila. Proprio ieri il premier Johnson ha anche detto di voler evitare a tutti i costi un nuovo lockdown generalizzato, spiegando però che "restrizioni più severe sul distanziamento sociale potrebbero essere necessarie". E ha aggiunto: "Chiaramente quando consideri quello che sta succedendo, ti devi chiedere se sia necessario introdurre nuove restrizioni oltre alla regola delle sei persone che abbiamo introdotto lunedì scorso", in riferimento alla nuova norma che non permette a più di sei persone alla volta di incontrarsi.

Da ieri nel Nord-Est dell'Inghilterra sono entrate in vigore una serie di nuove norme anti-contagio e di divieti per contrastare l'epidemia. Eccole: