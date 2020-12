C'è preoccupazione e confusione nel Regno Unito dopo la decisione dei maggiori Paesi europei di chiudere a voli e trasporti da e per il Paese anglosassone a causa della scoperta della nuova variante covid. In particolare si teme il blocco imposto dalla Francia che, oltre a vietare i viaggi in aereo, ha interrotto per 48 ore anche il trasporto merci tra le due sponde della Manica, sia via mare che via treno. Un stop pesante che nel Regno Unito ha alimentato i timori per una mancanza di forniture di cibo e merci durante il Natale. Un blocco che impensierisce i britannici soprattutto perché arrivato all'improvviso e senza immediate contromisure e che dunque ha generato ulteriore caos in un momento già difficile in cui il Paese è sottoposto a estesi blocchi per l'emergenza covid.

Consumatori in coda davanti ai supermercati

Come prima conseguenza la notizia ha scatenato il panico tra molti consumatori che fin dalle prime ore di questa mattina hanno letteralmente preso d'assalto i principali supermercati per fare scorta di provviste natalizie. Nonostante l'inverno, infatti, in molte città britanniche fin dalle 6 del mattino si sono viste code davanti ai supermercati. Comportamenti che hanno spinto molte catene della grande distribuzione a rassicurare tutti sulla disponibilità di ampie scorte sufficienti per tutti.

Lunghissime code di camion a Dover

Le stesse rassicurazioni che sono arrivate anche dal governo britannico che però ha compreso i timori e si prepara a mettere in atto le dovute contromisure. Il premier Boris Johnson infatti ha convocato per questa mattina una riunione urgente con la sua squadra per l'emergenza Covid che affronterà proprio la questione del blocco di 48 ore ordinato dal presidente francese Emmanuel Macron. Intanto è caos nel porto più trafficato della Gran Bretagna, a Dover, dove durante la notte decine di tir son rimasti in attesa dopo il blocco. Lunghissime code di camion si sono formate sia in Gran Bretagna che in Francia.

Nessun rischio per le consegne del vaccino covid

Rassicurazioni sono già arrivate invece per le forniture del vaccino Pfizer Biotech prodotto in Belgio. Se il divieto di trasporto rimarrà in vigore per più di 48 ore, Gli aerei militari potrebbero trasportare in aereo le forniture del vaccino dal Belgio, come ha confermato il Dipartimento della Salute britannico.