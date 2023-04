Rapita dalla tenda durante il campeggio, 13 anni di carcere al sequestratore della piccola Cleo Smith La storia della piccola Cleo Smith di 4 anni aveva tenuto col fiato sospetto l’intera Australia e il resto del mondo fino al ritrovamento 18 giorni dopo il rapimento avvenuto durante il campeggio coi genitori. Il 37enne Terence Kelly ora dovrà trascorre almeno 11 anni in cella.

A cura di Antonio Palma

Tredici anni e sei mesi di carcere, è questa la sentenza di condanna per Terence Kelly, il sequestratore della piccola Cleo Smith, la bimba di appena 4 anni rapita dalla tenda durante il campeggio coi genitori e tenuta sequestrata per 18 giorni in Australia nell’ottobre del 2022. La sentenza è stata emessa questa settimana dal giudice del tribunale distrettuale di Perth di fronte al quale è stato processato il rapitore 37enne.

L’uomo si era dichiarato colpevole l'anno scorso per aver portato via Cleo Smith dalla tenda della sua famiglia da un campeggio dell'Australia occidentale di averla tenuta segregata in una casa per oltre due settimane. La storia della piccola Cleo Smith aveva tenuto col fiato sospetto l’intera nazione e il resto del mondo con una caccia senza sosta che si era estesa all’intero territorio nazionale australiano.

Il rapimento della bimba infatti aveva innescato una vastissima caccia della polizia con il governo statale che era arrivato ad offrire una ricompensa di un milione di dollari australiani per informazioni che portassero al suo ritrovamento. Per più di due settimane, la polizia aveva raccolto prove, testimonianze, dati telefonici e riprese video che infine avevano portato a una casa nella città costiera di Carnarvon, a circa 73 chilometri dal campeggio dove la bimba era scomparsa. La successiva irruzione, poco dopo la mezzanotte del 3 novembre di due anni fa, ha portato al rinvenimento di Cleo da sola in una camera da letto chiusa dall’esterno.

Secondo quanto stabilito dall’inchiesta, Kelly era andato al campeggio in cerca di cose da rubare, ma quando è entrato nella tenda della famiglia e ha visto la bambina addormentata ha deciso di rapirla. In quel momento, Cleo dormiva a pochi metri dalla madre, dal patrigno e dalla sorellina, vicino alla porta della tenda con cerniera, avvolta in un sacco a pelo. Il 37enne ora dovrà trascorre almeno 11 anni in cella prima di poter chiedere libertà condizionale due anni prima della fine della sua pena.