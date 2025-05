Raduno di supercar si trasforma in tragedia, Ferrari da 300mila euro giù nel fiume: morta una coppia

video suggerito

A cura di Antonio Palma

La Ferrari coinvolta nel'incidente mortale

Un raduno di auto sportive si è trasformato in tragedia in Spagna dove una Ferrari da oltre 300mila euro è volata giù da un dirupo di montagna precipitando e schiantandosi in un fiume sottostante. L’incidente è costato la vita alle due persone a bordo, una coppia di coniugi britannica che partecipava all’evento con la loro Ferrari 488 nera.

L'auto sportiva di lusso sulla quale viaggiavano, una Ferrari con targa britannica, è uscita di strada all’altezza di una curva ribaltandosi più volte prima di schiantarsi nel fiume Yuso, nel comune di Boca de Huérgano, nella provincia di León. Per la coppia a bordo non vi è stato scampo. La Guardia Civil ha riferito che le vittime sono un uomo di 78 anni e una donna di 58 anni, entrambi britannici.

Secondo la stampa locale, facevano parte di un gruppo di turisti che erano giunti nella provincia di León appena il giorno prima dell'incidente per partecipare a un raduno di auto sportive con un convoglio di 20 supercar tra cui diverse Ferrari. La vettura è uscita di strada poco prima delle 14 di sabato 10 maggio. Dopo l’allarme, lanciato dagli altri automobilisti del raduno, sul posto sono giunti numerosi soccorritori ma il loro lavoro è stato ostacolato dalla zona impervia.

Le autorità locali hanno riferito che i vigili del fuoco hanno lavorato e lungo e dovuto rimuovere una fitta vegetazione per raggiungere l'auto, che si è ribaltata ed è rimasta parzialmente in acqua. L’intervento, che ha coinvolto la Polizia Stradale, la Guardia Civil, i Vigili del Fuoco della Provincia di León e il Servizio di Emergenza Sanitaria, però purtroppo non è servito a salvare i due a bordo.

Quando i pompieri hanno rimosso una portiera con delle cesoie ed estratto gli occupanti del mezzo, i due erano già morti e il personale medico ha solo potuto constatare il decesso sul posto. La Ferrari nera è andata completamente distrutta come dimostrano le foto scattate dai Vigili del Fuoco dopo aver estratto le vittime dell’incidente stradale.

Le autorità spagnole hanno avviato le indagini necessarie per stabilire le circostanze e la dinamica esatta dell'incidente. La Guardia Civil infatti ha dichiarato che al momento la causa dell'incidente non è ancora chiara.