Radiazioni durante esperimenti nucleari in Nord Corea, Seul offre test anti radiazioni ai disertori La decisione delle autorità sudcoreane arriva dopo che un report ha avvertito che i residenti intorno al Poligono nucleare di Punggye-ri, il principale sito nordcoreano per i test nucleari, potrebbero essere stati esposti per lungo tempo a perdite radioattive nell’acqua.

A cura di Antonio Palma

La Corea del Sud offrirà test anti radiazioni ai disertori nordcoreani dopo gli allarmi su possibili fughe radioattive avvenute durante gli esperimenti nucleari in Nord Corea. La decisione delle autorità sudcoreane arriva dopo che un report ha avvertito che i residenti intorno al Poligono nucleare di Punggye-ri, il principale sito nordcoreano per i test nucleari, potrebbero essere stati esposti per lungo tempo a perdite radioattive nell'acqua.

Nei giorni scorsi infatti il Transitional Justice Working Group, un'organizzazione nordcoreana per i diritti umani, ha presentato un report sulla contaminazione radioattiva a Punggye-ri, ipotizzando una possibile diffusione di materiali radioattivi attraverso le falde acquifere. Secondo il rapporto, l’area del sito nucleare, ricca di precipitazioni e falde acquifere e circondata da otto città dove risiedono oltre un milione di abitanti, sarebbe altamente contaminata.

L’area, situata nella Contea di Kilju, nell'Hamgyong Settentrionale, ha ospitato diversi test nucleari dal 2006 al 2017. Secondo il report, i dati del censimento della Corea del Nord mostrano che un sesto delle famiglie della zona utilizza le acque sotterranee come acqua potabile e agricola ed è probabile che questa percentuale sia aumentata in questi anni a causa di una carenza cronica di elettricità in tutto il paese. A tutto questo si aggiunge il fatto che nove dei 40 disertori gia testati tra 2017 e 2018 in Sud corea hanno mostrato ora "livelli preoccupanti" di anomalie genetiche.

Il Ministero dell'unificazione della Corea del Sud ha interrotto i test sui disertori per l'esposizione alle radiazioni nel 2019 ma il nuovo report ha spinto a rivedere questa decisione. Le autorità di Seoul stanno ora invitando tutti i nordcoreani, fuggiti dalle città vicine al sito, a sottoporsi a test per i segni di radiazioni.

Pyongyang dal suo canto assicura che il rischio di fughe radioattive è basso poiché i test nucleari sono stati effettuati in tunnel sotterranei e il substrato roccioso della zona è per lo più grafite, un minerale con un alto grado di durezza che impedirebbe la fuoriuscita di sostanze radioattive nell’acqua. Molti esperti però non concordano e ritengono che i test sotterranei non sono molto efficaci nel contenere le radiazioni.