Raccoglie conchiglia ma qualcosa esce e la morde, era una delle creature marine più velenose al mondo La donna australiana è stata ricoverata d’urgenza dopo essere stata morsa da un polpo dagli anelli blu, un animale con abbastanza veleno per uccidere gli esseri umani adulti in pochi minuti per soffocamento.

A cura di Antonio Palma

Una donna australiana ha rischiato seriamente di morire solo per aver raccolto una conchiglia che credeva fosse vuota. Appena ha allungato la mano, infatti, dalla struttura del mollusco è spuntata una delle creature marine più velenose del mondo che l’ha morsa per ben tre volte mettendo a rischio la sua vita.

L’episodio si è consumato nel primo pomeriggio di giovedì, ora locale, lungo le spiagge di Mosman, sobborgo di Sidney. Erano da poco passate le 14.30, la notte in Italia, quando la donna è stata morsa da quello che si è rivelato essere il micidiale polpo dagli anelli blu. La donna stava semplicemente nuotando in acque poco profonde quando ha notato una bella conchiglia e l’ha raccolta senza pensare minimamente che quel gesto avrebbe potuto mettere a rischio la sua vita. L’animale è spuntato fuori improvvisamente e l'ha morsa due volte all’altezza dello stomaco.

È partita così la chiamata ai numeri di emergenza e la trentenne è stata quindi soccorsa dai paramedici, stabilizzata e trasportata d’urgenza in ospedale dove è stata ricoverata. "La paziente soffriva di dolore addominale intorno al sito del morso, quindi i paramedici hanno applicato una pressione e un impacco freddo prima di portarla in ospedale per essere monitorata e curata per gli ulteriori sintomi" hanno spiegato dal servizio sanitario del Nuovo Galles del sud confermando che "Un morso di polpo dagli anelli blu è un intervento raro ma importante perché sono estremamente velenosi".

L'animale individuato è stato poi catturata dalle autorità. Anche se di dimensioni ridotte e relativamente docili, visto che mostrano i loro anelli blu solo quando si sentono minacciati, i polpi dagli anelli blu sono tra gli animali marini più velenosi del mondo con abbastanza veleno per uccidere gli esseri umani adulti in pochi minuti. I loro morsi sono minuscoli e spesso indolori ma il veleno è in grado di causare arresto respiratorio, insufficienza cardiaca, paralisi, cecità e infine morte per soffocamento. Coloro che sono morsi rimangono pienamente coscienti ma la tossina paralizza i muscoli volontari compreso il sistema respiratorio, provocando la morte per mancanza di ossigeno.