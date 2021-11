Quest’uomo ha passato 43 anni di carcere da innocente, la storia di Kevin Strickland Dopo 15.487 giorni di ingiusta detenzione, Kevin Strickland è uscito dal carcere. Il suo caso è la più lunga detenzione di un innocente nella storia del Missouri e una delle più lunghe di tutti gli Stati Uniti.

A cura di Biagio Chiariello

Ieri, 23 novembre, un giudice di un tribunale del Missouri ha ordinato la scarcerazione immediata di Kevin Strickland, un uomo afroamericano di 62 anni, condannato (ingiustamente) per un triplice omicidio avvenuto nel 1978. Il suo caso è la più lunga detenzione di un innocente nella storia del Missouri e una delle più lunghe di tutti gli Stati Uniti. Recentemente era stato riesaminato per i dubbi sulle prove e sulle testimonianze che avevano portato alla sua condanna. In tutti questi anni Strickland si era sempre proclamato innocente.

Aveva appena 20 anni quando nel giugno del '79 fu condannato all’ergastolo, senza possibilità di libertà condizionale per 50 anni. L’anno precedente, il 25 aprile, era stato arrestato in quanto ritenuto responsabile di una rapina finita in tragedia in una casa di Kansas City, la città più popolosa del Missouri. Quattro persone avevano ucciso Sherrie Black, 22 anni, Larry Ingram (21) e John Walker (20), con una quarta persona, una ragazza di 20 anni, Cynthia Douglas,che era riuscita a salvarsi fingendosi morta.

Kevin Strickland il giorno dell’arresto

Strickland era stato arrestato il giorno, 26 aprile 1978: decisiva era stata la testimonianza proprio dell'unica sopravvissuta, che in seguito avrebbe confessato di aver subìto pressioni da parte della polizia per additarlo ad uno degli aggressori, non facendo però mai tempo a ritrattare ufficialmente perché deceduta prima del ‘passo ufficiale’.

Leggi anche Dontae Sharpe è innocente: graziato dopo aver trascorso 25 anni in carcere per omicidio

Kevin oggi ha 62 anni e, come scrive il Washington Post, ha espresso due desideri: quello di recarsi sulla tomba della madre, e di vedere l'oceano per la prima volta. "Non credevo che questo giorno sarebbe mai arrivato", ha ammesso. Il giudice che lo ha liberato, James Welsh, ha dichiarato battendo il martelletto di legno: "La sentenza di condanna deve essere immediatamente annullata", sottolineando che "in questa circostanza unica la fiducia della Corte nella condanna di Strickland è così minata da non poter reggere".