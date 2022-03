Putin non sa come sta andando la guerra in Ucraina, gli ufficiali gli mentono per paura, dice il Pentagono Gli ufficiali russi non avrebbero informato Putin correttamente su come sta andando la guerra in Ucraina. Secondo i servizi di intelligence americana gli avrebbero mentito per paura.

Secondo l'intelligence americana Putin non sarebbe stato informato dai suoi su come stia andando realmente la guerra in Ucraina. Durante una conferenza stampa tenutasi mercoledì, la direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca Kate Bedingfield, ha spiegato che il presidente russo non sarebbe a conoscenza del comportamento del suo esercito in guerra e soprattutto di come l'economia russa sia paralizzata dalle sanzioni: "I consiglieri di Putin hanno paura di dirgli verità", ha concluso Bedingfield.

Nello specifico, secondo quanto riportano i servizi di intelligence americana, i soldati russi non starebbero eseguendo gli ordini impartiti dai superiori e in diverse occasioni avrebbero anche sabotato i loro stessi equipaggiamenti. Elementi che ora avrebbero creato una forte tensione tra il presidente russo e la leadership militare, sempre secondo fonti americane. Da Mosca non sono giunti commenti sulle dichiarazioni della Casa Bianca: finora infatti in presidente Putin ha sempre confermato che l'avanzata russa nel paese di Zelensky stava procedendo secondo i piani. Ma queste informazioni metterebbero in crisi i rapporti, evidentemente già precari, tra Putin e suoi consiglieri che avrebbero timore nel loro presidente.

Gli Stati Uniti avrebbero diffuso queste informazioni per spingere Putin a riconsiderare i risultati raggiunti finora nella guerra: “Putin pensava che le cose stessero andando per il verso giusto e questo è il problema di quando scegli di circondarti di uomini che ti dicono sempre sì", ha spiegato un funzionario dell'intelligence americana a Reuters. Che i soldati russi avessero il morale basso e fossero male equipaggiati era stato denunciato anche dall'intelligence britannica che ha raccontato come in diverse occasioni abbiano sabotato le proprie missioni sul campo. Nei scorsi giorni le truppe russe hanno iniziato a ritirarsi dalle principali città ucraine come Kiev e Chernihiv ma secondo fonti ucraine si tratterebbe solo di una strategia per riorganizzarsi dopo le perdite degli ultimi giorni.