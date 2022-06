Putin ha un cancro? Cosa sappiamo sulle condizioni di salute del leader russo Secondo un presunto rapporto riservato dei servizi segreti americani ad aprile Vladimir Putin sarebbe stato curato per un tumore in stadio avanzato.

A cura di Giacomo Andreoli

Un tumore in stato avanzato, che avrebbe richiesto un trattamento d'emergenza ad aprile. Emergerebbe questo da un rapporto riservato dei servizi segreti americani sullo stato di salute di Vladimir Putin, secondo tre esponenti dell'intelligence che hanno parlato in modo riservato a Newsweek, riprendendo quanto riferito dagli 007 ucraini. I tre avrebbero letto il report, completato qualche giorno fa, in cui si confermerebbe anche che a marzo c'è stato un tentativo di attentare alla vita del leader russo.

I tre, appartenenti a tre agenzie di intelligence diverse (ufficio del Direttore dell'intelligence nazionale, Aeronautica e Defense Intelligence Agency), parlano di un Putin sempre più "paranoico" rispetto alla possibilità di perdere potere in patria con la guerra in Ucraina che si sta protraendo ben oltre le attese. Ma, sottolineerebbe il rapporto, per ora non sono affatto probabili le ipotesi di una guerra nucleare.

Secondo uno dei tre, addirittura, "la presa di Putin è forte ma non più assoluta, la contesa all'interno del Cremlino non è mai stata così intenso durante i suoi anni governo, tutti avvertono che la fine è vicina". Al momento sono tre i "delfini" del leader russo che potrebbero succedergli qualora le sue condizioni di salute peggiorassero drasticamente: Dmitrji Medvedev, Aleksandr Bortnikov o Sergey Sobyanin.

Tuttavia lo stesso report sottolineerebbe come l'isolamento del leader russo renda più difficile per l'intelligence statunitense valutare con precisione lo stato di salute di Putin. Fin da quando, a febbraio, sono iniziate a circolare voci sulla malattia del numero uno del Cremlino, d'altronde, i servizi segreti americani hanno avvertito la Casa Bianca di non saltare a conclusioni troppo in fretta, ricordando esempi di notizie simili, poi smentite, su Osama bin Laden e Saddam Hussein. Il mistero sulle condizioni di salute del leader russo, quindi, in parte rimane tutt'oggi.