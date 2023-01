Pubblica su Instagram video in auto e alla polizia non sfugge un particolare: premier inglese multato Tutto è nato quando la polizia del Lancashire si è imbattuta in un video pubblicato da Sunak su Instagram in cui si vede il diretto interessato mentre parla seduto sul sedile posteriore di una vettura in movimento.

A cura di Antonio Palma

Si sa che oggi anche l'attività politica non può prescindere dall'apparire sui social e non fanno eccezione i leder dei governi che li usano continuamente per comunicare coi loro elettori e per far conoscere al grande pubblico la loro attività senza intermediazione. Lo strumento però alcune volte può rivelarsi controproducente e costare caro. Lo ha scoperto a sue spese il Premier Britannico Rishi Sunak, multato dalla polizia inglese a cui non è sfuggito un particolare osservando proprio uno dei video del leader dei conservatori.

Tutto infatti è nato quando la polizia del Lancashire si è imbattuta in un video pubblicato da Sunak su Instagram in cui si vede il diretto interessato mentre parla seduto sul sedile posteriore di una vettura di rappresentanza in movimento.

Il filmato risale a giovedì quando Sunak era in viaggio nel nord dell'Inghilterra nell'ambito della sua campagna per promuovere la sua politica di adeguamento della spesa pubblica. Probabilmente nessuno si sarebbe sognato di fermare il primo ministro per un controllo stradale in assenza di evidenti infrazioni e nessuno si sarebbe accoro di nulla ma proprio la scelta di postare il filmato sui social ha fatto scattare l'intervento delle autorità di polizia.

Gli agenti infatti non hanno fatto sconti a Sunak multandolo per non aver indossato la cintura di sicurezza. Si tratta di una sanzione che costerà al premier cento sterline, circa 115 euro, ma se farà ricorso andando in Tribunale potrebbero aumentare fino a 500 sterline.

Eventualità che appare remota visto che Sunak si è prontamente scusato per l'episodio, dicendo che è stato un "errore di giudizio" togliersi la cintura di sicurezza per realizzare una clip per i social

Il signor Sunak "accetta pienamente la sanzione, è consapevole che si sia trattato di un errore e si scusa", ha detto il suo portavoce ai giornalisti, aggiungendo che il premier "ritiene che tutti dovrebbero indossare la cintura di sicurezza".