Proteste in Russia contro la mobilitazione parziale annunciata da Putin: già 70 persone fermate Proteste stanno scoppiando in tutta la Russia contro la mobilitazione militare parziale annunciata da Putin: la situazione più tesa è al momento a Tomsk in Siberia, ma anche a Mosca sta crescendo la mobilitazione. In totale, fermate già 70 persone.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Twitter.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono partite in Russia le proteste contro la mobilitazione militare parziale annunciata questa mattina dal presidente Putin nel suo discorso alla Nazione.

Già una settantina di persone sono state fermate in manifestazioni che si stanno svolgendo in diverse città del Paese.

Lo riferisce Ovd-Info, una ong che registra le attività dell'opposizione e assiste legalmente i fermati.

I raduni, ai quali partecipano in media alcune decine di persone, sono cominciati, per motivi di fuso orario, in alcune città dell'Estremo oriente, e si sono estese alle regioni occidentali, compresa Mosca. Nella capitale sono segnalati finora due fermi.

La situazione è particolarmente tesa a Tomsk, in Siberia: come testimoniano foto e video condivisi sui social network, decine di persone, in particolare giovani, sono scesi in piazza esponendo cartelli e intonando cori, immediatamente fermati dalla polizia. Stesso scenario nella vicina Ulan-Ude e a Ekaterinburg. Anche il numero dei partecipanti sta crescendo minuto dopo minuto.

Intanto, cresce anche il numero di cittadini russi che stanno provando a lasciare il Paese.

Dopo che sono stati esauriti i biglietti aerei per le giornate di oggi e domani da Mosca verso la Georgia e la Turchia, una lunghissima coda di auto si è formata alla frontiera con la Finlandia, l'unico confine terrestre ancora aperto per i russi con i visti Schengen.

Lo segnala su Twitter il giornalista Sotiri Dimpinoudis, allegando un video delle auto in fila. Secondo il reporter la coda è lunga 35 chilometri e continua ad aumentare. La notizia arriva dopo l'annuncio della parziale mobilitazione dei riservisti fatta oggi dal presidente russo Vladimir Putin, che interessa circa 300mila cittadini.