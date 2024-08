Prosegue la controffensiva ucraina a Kursk, Mosca usa bomba da 500 kg per provare a fermarla

video suggerito

A cura di Annalisa Girardi

Prosegue la controffensiva ucraina nella regione russa di Kursk. Nella notte un missile ha colpito un condominio ferendo 13 persone, ha detto il governatore ad interim dell'oblast di Kursk, Alexey Smirnov: i militari ucraina hanno lanciato l'attacco, a sorpresa, alcuni giorni fa, con una vera e propria incursione in territorio russo e continuano ad avanzare. Secondo i media russi, oltre 76mila persone sarebbero state evacuate.

Volodymyr Zelensky, parlando della controffensiva, ha spiegato che in questo modo si "spinge la guerra nel territorio dell'aggressore" e che l'Ucraina sta dimostrando "che sa in che modo ripristinare la giustizia e mettere la pressione necessaria all'aggressore".

In risposta Mosca starebbe usando testate termobariche per fermare l'avanzata ucraina. In particolare, il Cremlino ha fatto sapere di aver usato una bomba da 500 kg le forze di Kiev. In un comunicato si legge: "L'equipaggio di un cacciabombardiere supersonico multifunzionale Su-34 delle Forze Aerospaziali ha effettuato un attacco notturno contro un gruppo di uomini ed equipaggiamenti militari ucraini in una zona di confine della regione di Kursk. Nell'attacco è stata utilizzata una bomba esplosiva aria-combustibile Odab-500 (da 500kg, ndr), con un modulo universale di planata e correzione". Sempre il ministero della Difesa russo ha anche detto di avere inoltre abbattuto 35 droni e quattro missili in diverse regioni.

Un missile è arrivato anche nella regione di Kiev, uccidendo due civili, un bambino di quattro anni e il padre di 35. Altre tre persone sono rimaste ferite. Diversi residenti della capitale hanno fatto sapere di aver sentito diverse esplosioni nella notte. Il missile che ha ucciso padre e figlio sarebbe caduto su alcuni edifici residenziali a Browary, a est della capitale ucraina.

Inoltre, il capo dell'amministrazione militare regionale a Donetsk, Vadym Filashkin, ha riferito che altre quattro persona sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, dopo un attacco russo contro la città di Kramatorsk, che era già stata bombardata anche ieri mattina. Sarebbe stata colpita un'infrastrattura, ma non è ancora chiaro di che tipo-