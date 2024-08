video suggerito

Guerra Ucraina, la risposta di Mosca: "Usata testata termobarica su mercenari di Kiev nel Kursk" Mosca annuncia di aver risposto con missile a testata termobarica all'attacco ucraino a Kursk. La Russia inoltre ha denunciato che le azioni delle forze armate ucraine costituiscono una "minaccia diretta" alla centrale nucleare della regione.

A cura di Susanna Picone

Va avanti l’offensiva dell’Ucraina in Russia, e oggi il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che l'esercito ha "sventato" i tentativi dei gruppi mobili dell'esercito di Kiev di sfondare in profondità nella regione di Kursk colpendo con un missile termobarico i "mercenari stranieri" alla periferia meridionale di Sudza. A darne notizia è Interfax.

Secondo il ministero, nell'attacco della Russia sono morti "15 mercenari stranieri". Le armi termobariche sono composte quasi al 100% da combustibile esplosivo che risucchia l'ossigeno e sono molto più potenti degli esplosivi convenzionali dello stesso peso.

L'esercito russo ha anche confermato di stare ancora combattendo contro le truppe di Kiev nella sua regione di Kursk, cinque giorni dopo che le forze ucraine hanno lanciato un'incursione a sorpresa oltre confine. "Le forze armate continuano a respingere il tentativo di incursione al confine delle forze armate ucraine", ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca.

Per la Russia, le azioni delle forze armate ucraine a Kursk costituiscono una "minaccia diretta" alla centrale nucleare della regione. Il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, "continuerà a monitorare la situazione attorno alla centrale nucleare di Kursk e informerà la comunita' mondiale sugli sviluppi", ha riferito l'Ente statale russo per l'energia nucleare (Rosatom). Ieri era avvenuta una telefonata su iniziativa della parte russa tra il direttore generale di Rosatom, Alexei Likhachev, e Grossi. Al centro della conversazione appunto la situazione attorno all'impianto nucleare di Kursk.

Nel frattempo, il leader di Minsk Lukashenko ha annunciato la distruzione sul territorio bielorusso di "obiettivi aerei" provenienti dall'Ucraina, "in violazione dello spazio aereo". "Ieri alle 18:10 (ora locale), le forze armate ucraine hanno violato lo spazio aereo della Repubblica di Bielorussia nella direzione orientale, molto vicino a noi nella regione di Kostyukovichy", ha annunciato il presidente, "pertanto, le forze di difesa aerea sono state disposte in massima allerta per intercettare obiettivi aerei". Lukashenko ha informato che le forze di difesa aerea hanno poi distrutto diversi obiettivi sul territorio della Bielorussia e sono in corso le ricerche di quanto distrutto.