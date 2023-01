Progettavano un attentato terroristico con armi biologiche: arrestati in Germania due iraniani Due fratelli iraniani sono stati arrestati la scorsa notte in Germania. Secondo la polizia intendevano compiere un attentato terroristico con armi chimiche e biologiche.

A cura di Davide Falcioni

Volevano commettere un attentato terroristico impiegando armi biologiche e chimiche. Per questo due cittadini iraniani sono stati arrestati la scorsa notte in Germania, nella regione della Ruhr.

La notizia è stata diramata in mattinata dall’ufficio stampa della polizia di Munster, in un comunicato congiunto con la Procura generale di Düsseldorf. Gli uomini risiedevano a Castrop-Rauxel, una città di circa 70mila abitanti, situata nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

Non è ancora chiaro a che punto fossero i preparativi dell'attacco né se esistesse già un obiettivo concreto. Le manette sono scattate per due fratelli. Testimoni oculari hanno visto i due portati fuori dalla casa in indumenti intimi.

Quali sostanze sono state trovate a casa dei due arrestati

Nell'appartamento degli uomini le forze dell’ordine hanno trovato alcune sostanze tossiche "destinate a essere utilizzate in un attentato di matrice islamica". Tra i composti chimici pericolosi sono stati rinvenuti, e subito sequestrati, cianuro e ricina, una sostanza proteica che risulta inclusa nell’elenco delle armi biologiche classificate dall’Istituto Robert Koch.

Stando a quanto riferito dall’agenzia Dpa, la perquisizione è avvenuta intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica con un veloce e nutrito dispiegamento di mezzi e uomini. Le forze dell’ordine hanno effettuato il blitz in tuta protettiva e sigillato le prove rinvenute sul posto in barili blu. I vigili del fuoco hanno anche allestito, a pochi chilometri di distanza, il luogo dove poter procedere con la decontaminazione.

Nella nota, la polizia ha anche ricordato come "la preparazione di un grave atto di violenza contro lo Stato ai sensi del paragrafo 89a del codice penale è punibile con una pena detentiva da 6 mesi a 10 anni".