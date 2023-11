Professoressa contatta studente su Tiktok e fa sesso con lui: “Solo palpeggiamenti fino al diploma” La prof Usa di 38 anni ha ammesso davanti alla polizia di aver avuto una relazione sessuale con lo studente durante le ultime settimane dell’anno scolastico ma costituita solo da palpeggiamenti fino al suo diploma dopo il quale si sarebbero consumati gli atti sessuali completi.

A cura di Antonio Palma

Una insegnante 38enne del Missouri è stata arrestata dalla polizia statunitense per aver fatto sesso con un suo studente minorenne. Secondo l'accusa, la donna avrebbe intrattenuto una relazione con uno studente all'ultimo anno della scuola superiore con svariati atti sessuali e arrivando ad avere con lui un rapporto sessuale completo. La prof Lindsey Limbaugh è stata arrestata martedì ma, di fronte al giudice, si è dichiarata non colpevole spiegando al tribunale della contea di Scott di aver fatto sesso con l'alunno solo dopo il diploma.

Secondo i documenti del tribunale, il distretto scolastico ha contattato la polizia dopo che la stessa insegnante "ha preso contatto con il sovrintendente della scuola per informarlo che nel maggio 2023 aveva avuto una relazione sessuale con uno studente". Limbaugh ha ammesso davanti a un detective della polizia di aver avuto una relazione sessuale con lo studente durante le ultime settimane dell'anno scolastico 2022-2023 ma costituita solo da palpeggiamenti fino al suo diploma.

Secondo quanto ricostruito, la relazione era iniziata dopo che la prof ha contattato lo studente tramite TikTok quando era "ubriaca" durante un concerto nell'aprile 2023. Nelle settimane successive i due avrebbero iniziato a scambiarsi messaggi fino ad arrivare a baci e palpeggiamenti. Baci e palpeggiamenti sarebbero avvenuti dopo la scuola ma anche durante una gita scolastica in un parco della zona.

Anche la vittima ha confermato la storia, assicurando che erano rapporti consenzienti ma aggiungendo che almeno in due occasioni avrebbe fatto sesso con la prof a casa di lei prima della fine dell'anno scolastico. Dopo che lo studente si è diplomato, la relazione sarebbe proseguita con incontri a casa della docente e nella casa dello studente, dove i due avrebbero avuto altri rapporti.

“Il distretto è a conoscenza della presunta cattiva condotta del personale e sta collaborando con tutte le agenzie per indagare sulle accuse e per raggiungere una soluzione adeguata. Il distretto prende sul serio tutte le segnalazioni di sospetta cattiva condotta. La sicurezza e il benessere degli studenti sono la massima priorità del distretto e abbiamo agito immediatamente quando siamo stati informati delle accuse. A causa delle indagini in corso sulle accuse, non posso affrontare i dettagli, ma incoraggiare chiunque abbia informazioni a contattare le forze dell'ordine o l'ufficio distrettuale" si legge in un nota del distretto scolastico che informa che la professoressa è in congedo amministrativo.