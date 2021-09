Patrick Zaki, la seconda udienza dura solo due minuti: lo studente in manette in aula a Mansura È durata solo due minuti la seconda udienza del processo a carico di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna da 20 mesi in carcere in Egitto con l’accusa di “diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese” per la quale rischia una condanna fino a cinque anni. Lo studente egiziano è entrato in aula a Mansura in manette, così come accaduto anche durante la prima udienza.

A cura di Chiara Ammendola

Si è tenuta questa mattina la seconda udienza del processo a carico di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna in carcere in Egitto da quasi 20 mesi. L'udienza è durata solo due minuti durante i quali la sua legale Hoda Nasrallah ha chiesto un rinvio per poter studiare gli atti e una copia autenticata del fascicolo dato che finora vi ha avuto accesso solo in consultazione presso uffici giudiziari, senza dunque poterlo studiare adeguatamente. L'accusa a suo carico, nel processo in corso, è quella di "diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese" per la quale rischia una condanna fino a 5 anni, in riferimento a un articolo che il ricercatore esperto di diritti di genere scrisse nel 2019 per una testata online egiziana in cui analizzava abusi subiti dalla minoranza degli egiziani di religione copta.

Patrick Zaki

A suo carico però ci sarebbero anche altre accuse per le quali la condanna potrebbe però aumentare: pubblicazione di notizie e false comunicazioni atte a minare la pace sociale, appello al rovesciamento del regime al potere, istigazione a commettere un reato di terrorismo e uso della violenza, oltre ad altri reati, quelle per le quali lo studente egiziano rischia di essere condannato fino a 25 anni di carcere così come denunciato da Amnesty International. "Se verranno aggiunte nuove accuse a questo processo, lo sapremo nel corso dell'udienza di oggi, ma è presto per allarmarsi", ha spiegato Mohamed Ebaid, consulente legale per l'organizzazione EgyptWide.

Come in occasione della prima udienza tenutasi lo scorso 14 settembre, Zaki era presente in tribunale a Mansura: è stato portato nella gabbia degli imputati in manette, che poi gli sono state tolte dopo meno di cinque minuti. In aula, fra la cinquantina di persone presenti, si notavano George, padre di Patrick, la sorella Marise e un dirigente della ong ‘Eipr' per la quale Patrick lavorava come ricercatore. Alla vigilia del processo, anche Maria Arena (S&D), presidente della sottocommissione sui diritti umani, ha definito il processo "inaccettabile" e chiesto il suo "immediato rilascio": "La sua detenzione deriva esclusivamente dal suo lavoro per i diritti umani", ha scritto su Twitter.