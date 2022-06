“Prezzi alti, come rubare benzina alle altre auto”, i consigli della tv greca scatenano polemiche La clip è diventata virale dopo che un sito web satirico l’ha mixata e riprodotta e ha scatenato inevitabilmente numerose polemiche ma anche molti commenti ironici.

I prezzi di benzina e carburante in generale continuano salire e sono ormai arrivati a nuovi livelli record, questo non solo in Italia ma anche in altri Paesi europei come la Grecia. Ognuno quindi cerca di trovare la strategia migliore per risparmiare e consumare meno. Questo però non giustifica quando accaduto sulla TV di stato greca dove, nel corso di una trasmissione che si occupava proprio del caro carburante, hanno dato consigli e fatto vedere come rubare benzina alle altre automobili ferme.

La scena durante la trasmissione mattutina su "Syndeseis" dell'emittente pubblica Ert. Il servizio parlava di prezzi dei carburanti e il giornalista ha pensato bene di interpellare un meccanico per spiegare come travasare benzina dal serbatoio di un'auto a un'altra. In pratica come rubare carburante dalle altre auto.

"Non è qualcosa di terribilmente complicato … non hai nemmeno bisogno di un tubo speciale, anche un tubo normale andrà bene" ha dichiarato durante il collegamento video il giornalista Costas Stamou al fianco all'esperto munito di tubo

La scenetta è arrivata quasi a conclusione della trasmissione di due ore e venti minuti e alla fine di un servizio più lungo sull'aumento dei prezzi della benzina. Oltre a mostrare come estrarre carburante dal bocchettone del serbatoio aperto, però, non contento, l'inviato ha chiesto al meccanico di indicare anche l'alternativa e cioè come perforare la vettura al punto giusto per rubarne la benzina quando è chiusa.

La clip è diventata virale dopo che un sito web satirico l'ha mixata e riprodotta e ha scatenato inevitabilmente numerose polemiche ma anche molti commenti ironici. "Dopo il tutorial su due modi per rubare facilmente benzina, ERT sta ora preparando nuove istruzioni su come aprire serrature e rubare portafogli" ha scritto un utente.

I prezzi del carburante sono aumentati costantemente in Grecia negli ultimi mesi e ora la benzina costa mediamente 2,37 € al litro ad Atene e oltre 2,50 € a Rodi e nelle isole vicine. Le autorità greche hanno previsto sussidi da 30 a 50 euro ai proprietari di auto e moto meno abbienti.