Michelle Obama scende in campo per le elezioni presidenziali statunitensi. E la sua presa di posizione è netta. Non solo a favore di Joe Biden, come era scontato che fosse. Ma anche e soprattutto contro l’attuale presidente Donald Trump. L’ex first lady dedica un video di oltre 20 minuti agli elettori Usa: andate a votare per Biden, è il suo appello. Ma anche e soprattutto: non andate a votare per Trump. Un uomo che “continua a manipolare gli americani come se questa pandemia non fosse una minaccia reale”. Un presidente “negligente” e che applica anche “tattiche razziste” secondo la moglie dell'ex presidente Usa Obama.

Per Michelle Obama gli Usa sono piombati nel “caos” per colpa di Trump, successore di suo marito alla Casa Bianca. Motivo per cui ora è necessario affidarsi a Joe Biden, la cui esperienza “può risolvere i problemi” attuali del Paese. “Votate per Biden come se la vostra vita fosse in gioco”, è l’appello rivolto nei quasi 25 minuti di video – intitolato ‘Closing argument' – dall’ex first lady. Che qualcuno continua a sognare come prossima candidata democratica alla Casa Bianca. O, nell’immediato, alla Corte Suprema.

Per Michelle Obama Trump si è dimostrato “negligente”, soprattutto sulla gestione della pandemia di Covid. Ma le critiche arrivano anche sul tema degli afroamericani, verso cui l'attuale presidente avrebbe un “approccio moralmente sbagliato”, tanto da utilizzare “tattiche razziste”. Non a caso l’ex first lady si dice preoccupata per quello che definisce razzismo istituzionale, con il timore che possa “distruggere questa nazione”. L’ultimo attacco a Trump riguarda anche i suoi valori e arriva in un discorso generale sulle caratteristiche dei presidenti: “Le politiche di un presidente sono il diretto riflesso dei suoi valori e lo stiamo vedendo con quello attuale, che ha devoluto la sua vita ad arricchirsi”.