video suggerito

Preside delle elementari organizza una festa con 100 minorenni e alcol: arrestata nella sua casa in Florida La preside e un’insegnate di una scuola elementare della Florida sono stati arrestati per aver organizzato una festa in casa con 100 minorenni: all’interno era presenti contenitori pieni d’alcol. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La preside di una scuola elementare della Florida ha organizzato una festa a casa sua con 100 suoi studenti, tutti minorenni quindi: a questo party però poteva entrare chiunque e c'erano litri e litri di alcol. Ora per la 47enne Elizabeth Hill-Brodigan è scattato l'arresto, così come anche per l'insegnante di terza elementare, il 45enne Karly Anderson, che avrebbe partecipato alla festa.

I fatti risalgono allo scorso 19 gennaio. Come riporta il Dailymail, la polizia è arrivata a casa di Elizabeth Hill-Brodigan verso le 21 dopo essere stata allertata dai vicini di casa per il forte rumore e per aver avuto i sospetti che in casa ci fosse alcol e stupefacenti. Tutto dovrà essere accertato nei minimi dettagli. I poliziotti quando sono entrati nell'abitazione hanno trovato oltre 100 minorenni che indossavano magliette abbinate: alcuni minorenni avrebbero spiegato alla polizia che l'alcol era disponibile all'interno della casa e in contenitori pieni anche di ghiaccio.

Altri testimoni hanno precisato agli investigatori che la festa era stata pubblicizzata sui, o meglio su Snapchat. Questi party si verificherebbero una o due volte al mese a casa degli insegnati. Si procede ora con tutte le verifiche del caso: resta infatti da capire come sia stato possibile radunare 100 bambini e servire alcolici senza che nessuno se ne accorgesse. Ancora da capire anche se è vero che si sia trattata dell'ennesima festa. I due arrestati potranno difendersi raccontando la loro versione dei fatti.