Possibile svolta nel caso di Padre Paolo Dall’Oglio: il corpo ritrovato in Siria potrebbe essere il suo

A cura di Biagio Chiariello

Potrebbe esserci una svolta nel mistero che da oltre un decennio avvolge la scomparsa di Padre Paolo Dall’Oglio, il gesuita romano rapito in Siria nel 2013. Un corpo in abiti religiosi è stato rinvenuto nei pressi di Raqqa, in una fossa comune nel nord del Paese.

La notizia è stata diffusa dalla rivista Oggi, che cita il vescovo di Qamishli come fonte, e ha trovato una prima conferma anche da parte del nunzio apostolico a Damasco, il cardinale Mario Zenari. "Sono stato informato ieri sera", ha dichiarato il rappresentante della Santa Sede, "ma le indicazioni sulla località del ritrovamento e sull’identificazione di Padre Paolo non sono ancora precise. Abbiamo contattato i gesuiti presenti sul territorio, ma al momento non è stato possibile ottenere conferme definitive".

Una missione di pace nel cuore del conflitto in Siria

Padre Paolo Dall’Oglio era scomparso il 29 luglio 2013 proprio a Raqqa, città che all’epoca era sotto il controllo dello Stato Islamico. Era tornato nel Paese per una missione di pace: voleva negoziare la liberazione di alcuni ostaggi e tentare un dialogo con le forze jihadiste, seguendo la linea del dialogo interreligioso che aveva ispirato tutta la sua vita. Una scelta pericolosa, fatta con la lucidità e il coraggio di chi aveva scelto di stare dalla parte della giustizia, anche nei momenti più bui.

Nonostante gli sforzi della diplomazia internazionale e l’attenzione mediatica suscitata dalla sua sparizione, l’inchiesta aperta dalla procura di Roma venne archiviata, tra le polemiche e il dolore della famiglia. Nessun corpo, nessuna prova concreta, solo voci e testimonianze frammentarie, che lasciavano intravedere la possibilità di un sequestro e forse di un’esecuzione. Ma nessuna conferma. Ora, dopo dodici anni, questo ritrovamento potrebbe riscrivere la storia.

Vescovo Aleppo e sorella smentiscono

Non ci sono comunque ancora certezze che il corpo ritrovato nei pressi di Raqqa appartenga a Padre Paolo Dall’Oglio. A smentire ogni conferma ufficiale è il vescovo latino di Aleppo, Hanna Jallouf: "Ho parlato con il nunzio Zenari, con i gesuiti e i frati di Damasco e Homs, nessuno ha notizie. Non c’è stata alcuna accortezza nella diffusione di questa informazione, né per la famiglia né per l’ordine gesuita". Jallouf aggiunge con amarezza: "Hanno trovato un corpo in abiti religiosi? Paolo non li ha mai indossati".

Anche la sorella Francesca, contattata da Adnkronos, frena: "Sono passati quasi dodici anni, ne ho viste tante. Ho ricevuto una segnalazione venerdì: si parlava di un corpo sepolto in un maneggio a Raqqa, non in una fossa comune". A riferirlo, secondo lei, sarebbe stato il fratello di uno sceicco detenuto. "Ma per ora – conclude – restano solo voci".

Il dolore dei familiari di Padre Paolo Dall’Oglio

Nel 2020, un'altra sorella di Padre Paolo, Immacolata Dall’Oglio, ha partecipato al documentario Ayouni, dedicato ai tanti attivisti, giornalisti e religiosi spariti nel nulla durante la guerra siriana. "Paolo è nato nove anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale", racconta nel film, "è stato giovane a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 ed è un figlio del Concilio Vaticano II. Credeva nel dialogo tra le religioni come espressione profonda dell’esperienza di fede".

L'attesa dei parenti continua, identità del cadavere è da accertare

Per il momento, dunque, l’identità del cadavere rinvenuto non è stata accertata. Le autorità stanno avviando le verifiche, e i gesuiti presenti in Siria sono stati informati per collaborare al processo di identificazione.

Anche la procura di Roma ha dichiarato che "non risulta" alcun riscontro ufficiale sul ritrovamento. Ma l’eco di questa notizia riapre ferite mai rimarginate e alimenta una nuova speranza: quella di dare finalmente un volto, un nome e una sepoltura a chi da anni è scomparso nel silenzio della guerra.