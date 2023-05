Portellone aperto durante il volo, l’esperto: “Evento impossibile, a meno che non avvenga a bassa quota” Il comandante Danilo Recine spiega cosa potrebbe essere successo a bordo dell’Airbus A321 dell’Asiana Airlines dove un passeggero ha aperto intenzionalmente lo sportello d’emergenza quando l’aereo era ancora in volo: “Nessun essere umano potrebbe riuscirci. Ma il fatto si è verificato a bassa quota, una situazione in cui il sistema sa che si sta per atterrare”.

A cura di Ida Artiaco

Asiana Airlines. Screen tratti da Twitter

"Nessun essere umano potrebbe riuscirci. È proprio inutile provarci". A meno che, non avvenga a bassa quota. Così il comandante Danilo Recine, coordinatore piloti dell’Anpac (Associazione nazionale professionale aviazione civile), ha spiegato in una intervista a Gazzetta.it cosa è successo a bordo dell'Airbus A321 dell'Asiana Airlines dove un passeggero ha aperto intenzionalmente lo sportello d’emergenza quando l’aereo era ancora in volo e le cui immagini hanno fatto il giro del mondo.

"Un aereo che va in quota mantiene all’interno una pressione tale da permettere alle persone di respirare. Quindi il sistema di pressurizzazione crea una differenza enorme con la pressione esterna. Ciò rende impossibile aprire in quota le porte", ha spiegato Recine, aggiungendo che tuttavia "il fatto si è verificato a bassa quota, una situazione in cui il sistema sa che si sta per atterrare. Man mano che scendiamo, infatti, la pressurizzazione diminuisce, fino al punto in cui, vicini all’atterraggio, l’aereo non deve più averne alcuna. Perché, per progetto, a tale quota le porte devono potersi aprire. In gergo le definiamo “armate”: significa che sono dotate degli scivoli che automaticamente si dispiegano in caso di emergenza".

Ma bisognerà aspettare i risultati delle indagini per capire effettivamente cosa è successo perché – ha concluso il pilota – "poiché il meccanismo di apertura comporta il movimento del portello in avanti, anche a quella quota ad una velocità di circa 200 km/h ci vorrebbe uno sforzo quasi disumano per aprirlo".

Il volo in questione era partito da Jeju ed era diretto a Daegu con 194 persone a bordo e, prima dell'atterraggio, ha volato con la porta d'emergenza aperta. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite, ma nove persone sono state portate in ospedale dopo aver manifestato difficoltà respiratorie. Il responsabile dell'apertura del portellone, un uomo di 30 anni, è stato arrestato.