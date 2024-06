Poliziotto eroe entra nella casa in fiamme e salva disabile intrappolato: il video ripreso dalla bodycam Le immagini riprese dalla bodycam di un agente di polizia del New Jersey, intervenuto per salvare una coppia intrappolata in casa da un incendio. Tra di loro, anche un uomo disabile, impossibilitato a muoversi e sulla sedia a rotelle: “È stato fortunato che l’ufficiale fosse lì”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un poliziotto eroe entrato in una casa dove si era sviluppato un incendio e con coraggio è riuscito a salvare un a coppia di coniugi, tra cui una persona disabile impossibilitata a camminare. È successo il 16 giugno scorso. Il tutto è stato ripreso dalla sua bodycam e le immagini di quell'intervento hanno fatto il giro del mondo. È successo in New Jersey, Stati Uniti.

Nel video in questione si vede l'agente Kevin Long di Evesham trascinare l'uomo, che era su una sedia a rotelle, in salvo all'esterno dello stabile. Entrambi i coniugi salvati sono stati trasferiti in ospedale per tutte le cure del caso, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Anche l'agente è stato ricoverato per gli effetti dell'inalazione di fumo.

Il capo della polizia di Evesham, Walt Miller, ha raccontato precisamente gli eventi che hanno portato al salvataggio in un comunicato stampa in cui ha applaudito il lavoro dell'agente Long, dei vigili del fuoco e degli altri soccorritori intervenuti sul posto.

Long è stata la prima persona ad arrivare nell'isolato 1800 di Sagemore Drive dopo che il dipartimento aveva ricevuto una chiamata di emergenza intorno alle 16:00. Come si vede dalle immagini riprese dalla sua bodycam, l'agente si è ritrovato davanti due persone in difficoltà, avvolte in nuvole di fumo che sembravano inghiottire la casa.

"Non riesco a far uscire mio marito", si sente urlare una donna all'interno della casa mentre Long la accompagna fuori per mettersi in salvo. Poi, l'agente, riferendosi al marito della signora: "È intrappolato, non posso entrare lì dentro". Tuttavia, ha attraversato la casa e ha utilizzato una torcia per trovare l'uomo bloccato sulla sedia a rotelle. Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio. Il poliziotto e la coppia sono stati ricoverati in ospedale per precauzione per aver inalato fumo ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Anche l'abitazione dei due è stata messa in salvo: spento l'incendio, la situazione è tornata sotto controllo nel giro di qualche ora.

Il vice capo dei vigili del fuoco Scott Freedman ha elogiato la rapida risposta di Long: "Ha salvato la vita di quell'uomo, che è stato molto fortunato che Kevin fosse lì e sia stato in grado di prendere le giuste decisioni".