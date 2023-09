Pneumatico impazzito sfonda il parabrezza della sua auto e la fa finire fuori strada: morta Incredibile incidente alla periferia di Indianapolis: una ruota si è staccata da un pick-up per cause ancora in via di accertamento e ha colpito l’auto di una donna, sfondandole tetto e parabrezza e facendola finire fuori strada: la 68enne è morta sul colpo.

A cura di Ida Artiaco

Una donna di 68 anni, Diana Lynn Phelps, è morta dopo che la ruota di un camioncino ha sfondato il parabrezza della sua auto facendola finire fuori strada. Lo strano incidente si è verificato lunedì scorso alla periferia di Indianapolis, Stati Uniti, sulla Interstate 70 intorno alle 8 del mattino e la polizia locale ne ha immediatamente diffuso le incredibili immagini.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti, la ruota posteriore di un pick-up Nissan Frontier si è staccata dal veicolo, ha colpito lo spartitraffico e poi è finita sull'auto della donna. Le foto pubblicate online dalla Polizia dell'Indiana mostrano la vettura con il parabrezza e il tetto completamente schiacciati.

Dopo essere stata colpita, l'auto in cui si trovava la vittima è precipitata in un fosso, ha continuato a rotolare contro una recinzione prima di atterrare a qualche metro da una abitazione. Ad allertare le forze dell'ordine è stato un testimone. Una volta arrivati i soccorsi, i sanitari hanno provato a rianimarla ma alla fine non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso: la donna è morta sul colpo.

"Quando gli agenti sono arrivati, hanno localizzato un veicolo gravemente danneggiato su un fianco in una zona residenziale vicino a Corrill Street e Wyoming Street, che si trova sul lato nord della I-70. Gli agenti hanno individuato l'autista e il pick-up sul lato est che avevano perso la ruota", si legge in una nota della Polizia.

Ciò che ha causato il distacco della ruota dal camion Nissan è ancora oggetto di indagine da parte degli investigatori. Non risulta che il conducente del mezzo pesante abbia riportato ferite.