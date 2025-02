Piccolo aereo precipita sulle montagne in Vermont, passeggeri vivi per miracolo: “Impatto attutito dalla neve” Un Piper PA-28 è precipitato tra le montagne nei pressi di Manchester, in Vermont (USA). Miracolosamente sopravvissuti i tre passeggeri a bordo: “La neve ha attutito l’impatto anche se ha reso difficili le operazioni di soccorso”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ida Artiaco

Tragedia sfiorata in Vermont (Stati Uniti) dove ieri sera un piccolo aereo con a bordo tre persone, miracolosamente sopravvissute, è precipitato sulla cima di una montagna. Secondo la Federal Aviation Administration, il velivolo, un Piper PA-28, si è schiantato intorno alle 3:50 del mattino vicino alla cima di tremila piedi dell'Equinox Mountain, appena a ovest di Manchester.

"La neve ha contribuito ad attutire la caduta", ha spiegato Jamie Greene, il primo assistente capo del dipartimento dei vigili del fuoco di Manchester, nel corso di una conferenza stampa. Tuttavia, ha aggiunto che proprio la neve ha creato "condizioni estremamente difficili" per le squadre di soccorso.

Stando a quanto ricostruito, il pilota avrebbe chiamato per la prima volta il 911 alle 8:33 di mercoledì per segnalare l'incidente e ha detto che tutte e tre le persone a bordo presentavano ferite non mortali. Non è ancora chiaro il motivo per cui ci siano state ore di ritardo tra l'incidente e la chiamata alle autorità. Tutti e tre i passeggeri sono stati infine recuperati e trasportati con successo in elicottero al Manchester Public Safety Facility, mentre uno di loro è stato successivamente portato all'Albany Medical Center per ulteriori accertamenti. Ma non sarebbero in pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso hanno richiesto la collaborazione di almeno sei agenzie locali e dei dipartimenti di polizia statali di New York e Vermont. Il Manchester Journal ha riferito che quad, motoslitte, camion e volontari muniti di ciaspole hanno risalito la montagna innevata nel tentativo di raggiungere le tre persone bloccate. "Sono arrivati ​​a un punto in cui hanno dovuto abbandonare il sentiero principale perché erano letteralmente immersi nella neve fino alla vita. Era un terreno molto accidentato, ma i nostri ragazzi hanno resistito", ha detto Greene.

È questo l'ennesimo incidente aereo che si verifica negli Stati Uniti dal 29 gennaio scorso, quando un aereo dell'American Airlines in volo verso l'aeroporto nazionale Reagan di Washington D.C. si è scontrato con un elicottero Black Hawk dell'esercito provocando la morte di 67 persone.