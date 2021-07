Picco di casi Covid in Indonesia: stanno morendo centinaia di bambini La variante Delta sta travolgendo il sud est asiatico. Moltissimi i casi in Indonesia dove una grossa fetta dei nuovi casi è rappresentata da minori. Molti hanno meno di 5 anni. Secondo gli esperti dipende da condizioni di salute pregresse e dal basso tasso di vaccinazione. Inoltre gli ospedali, molti dei quali sono saturi, non sono attrezzati per curare i bambini affetti dal Covid.

A cura di Biagio Chiariello

In Indonesia nelle ultime settimane sono morti centinaia di bambini per il Covid, molti dei quali non ha neanche 5 anni: un tasso di mortalità superiore a quello di qualsiasi altro Paese al mondo colpito dalla pandemia e che contrasta con l'idea che i più piccoli siano meno a rischio Coronavirus, come riporta il New York Times. L'allarme arriva dai medici locali, che danno diverse spiegazioni di quando sta accadendo. "I nostri numeri sono i più alti del mondo", ha detto al quotidiano della Grande Mela Aman Bhakti Pulungan, capo medico della società pediatrica indonesiana. "Perché non facciamo il meglio per i nostri bambini?".

La situazione del Covid in Indonesia

Il preoccupante aumento delle giovani vittime in Indonesia va di pari paso con l'arrivo della Variante Delta, che ha colpito duramente tutto il Sudest asiatico, in particolare Thailandia, Malesia, Myanmar e Vietnam, dove i tassi di vaccinazione sono bassi e gli Stati assai popolati. L’Indonesia è il quarto Paese con più abitanti al mondo (oltre 276 milioni) e a luglio ha superato India e Brasile per numero di contagi quotidiani, diventando il nuovo epicentro della pandemia. Venerdì il governo di Giacarta ha comunicato quasi 50mila nuovi casi e 1.566 morti. I bambini rappresentano il 12,5% dei contagi confermati, in crescita rispetto ai mesi precedenti. E più di 150 sono deceduti solo nella settimana dal 12 luglio, metà dei quali con meno di 5 anni. In tutto il Paese asiatico sono morti per il Covid-19 più di 800 under 18, ma la maggior parte di questi decessi è avvenuta nell'ultimo mese.

Perché stanno morendo così tanti bambini

Le cause ancora non sono chiare. Gli esperti evidenziano che molte vittime sono dovute a condizioni di salute pregresse, come la malnutrizione, l’obesità o il diabete, che rendono i bambini più deboli. E sicuramente il basso tasso di vaccinazione incide: solo il 16 per cento degli indonesiani ha ricevuto la prima dose e appena il 6 per cento è completamente vaccinato. Inoltre gli ospedali, molti dei quali sono saturi, non sono attrezzati per trattare i più piccoli affetti dal Covid. "I nostri numeri sono i più alti al mondo", ha osservato, parlando con il New York Times, il responsabile della Società Pediatrica Indonesiana, Aman Bhakti Pulungan. "Perchè non diamo il meglio ai nostri figli?".