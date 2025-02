video suggerito

Pianifica una sparatoria a scuola negli Usa per il giorno di San Valentino, arrestata studentessa 18enne Trinity Shockley, 18 anni, aveva pianificato una sparatoria di massa nella sua scuola in Indiana, negli Usa. La giovane è stata arrestata prima che il piano potesse essere messo in atto. La ragazza aveva raccontato online di aver programmato una “Parkland 2.0” Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Trinity Shockley

La 18enne Trinity Shockley è stata arrestata in Indiana, negli Usa, perché sospettata di aver pianificato una sparatoria di massa in una scuola per oggi venerdì 14 febbraio. La ragazza avrebbe sviluppato un legame morboso con un altro giovane condannato una sparatoria in una scuola e proprio per San Valentino aveva pianificato un attacco che definiva "Parkland 2.0".

La 18enne frequenta la Mooresville High School e aveva pianificato proprio nel suo liceo un attacco per San Valentino, giorno in cui cade anche il settimo anniversario della sparatoria in una scuola di Parkland nella quale morirono 17 studenti nel 2018.

La 18enne è stata portata nel carcere della contea di Morgan a Martinsville e non potrà ricorrere al rilascio su cauzione. Gli agenti dell'FBI hanno condiviso martedì intorno alle 19.00 i loro sospetti con la polizia metropolitana di Mooresville che ha poi preso in custodia la 18enne. I poliziotti hanno eseguito una perquisizione domiciliare subito dopo l'arresto e hanno trovato un AR-15, di proprietà del padre della 18enne, e un giubbotto antiproiettile.

Trinity Shockley

Secondo le autorità, l'adolescente voleva utilizzare l'arma del genitore per il massacro. La 18enne avrebbe rivelato il suo piano su Discord, definendo la sparatoria che aveva in mente "Parkland 2.0".

A darle "l'ispirazione", sempre secondo quanto raccontato dalla ragazza nelle chat online, sarebbe stato Nikolas Cruz, condannato per la sparatoria di Parkland ormai 7 anni fa. I suoi "miti" insieme a Cruz sarebbero stati Dylan Roof, neonazista che aveva ucciso a colpi di arma da fuoco alcune persone in una chiesa storicamente afroamericana della Carolina del Sud nel 2015, e Randy Stair, il cosiddetto "killer di Youtube" che ha ucciso tre persone in un supermercato nel 2017.

Nella stanza dell'adolescente vi era anche il poster del film del 2002 Zero Day che racconta proprio una sparatoria in una scuola organizzata da due studenti. Durante la perquisizione, le forze dell'ordine hanno trovato un quaderno con alcuni appunti sul piano che la 18enne intendeva mettere in atto.

Prima dell'arresto, la 18enne aveva avuto il tempo di pianificare per un anno nei minimi dettagli il suo progetto senza però avere la possibilità di attuarlo. Una vera e propria fortuna, viste le idee annotate ne quaderni trovati nella camera da letto della studentessa.

Secondo quanto emerso dalle ulteriori indagini, prima di arrivare a programmare una sparatoria, Shockley aveva chiesto di essere seguita da esperti per problemi di salute mentale.

La ragazza avrebbe chiesto aiuto dai suoi 14 anni, quando si era appena iscritta nell'istituto scolastico, ma il padre le aveva negato l'accesso alle cure perché "non credeva nella terapia psichiatrica e psicologica". Dopo quel rifiuto, l'adolescente non avrebbe più cercato di affidarsi a uno specialista, chiudendosi in se stessa.