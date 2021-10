Pescatore trova enorme pezzo di vomito di balena che gli cambia la vita: vale un milione di euro “Se riesco a ottenere un buon prezzo, mi ritirerò dal lavoro di pescatore e organizzerò una festa per tutti” ha dichiarato l’uomo. I risultati dei test hanno confermato che si tratta di vera ambra grigia. usata da secoli in profumeria perché è in grado di fissare un aroma e farlo durare più a lungo.

A cura di Antonio Palma

Da buon pescatore quando l'ha visto galleggiare in acqua ha subito capito che quella grossa pietra leggera poteva valere molto assicurandogli addirittura un mese di entrate ma quando lo ha portato dagli esperti per farlo analizzare no credeva alle sue orecchie: ha scoperto che quella roccia potrebbe valere oltre un milione di euro. Si tratta infatti di un enorme pezzo di vomito di balena, la cosiddetta ambra grigia, uno degli elementi alla base della profumeria ancora oggi e per questo venduto a prezzi notevoli. Protagonista della storia è Narong Phetchara, un pescatore thailandese della Provincia di Surat Thani, nella Thailandia del Sud che grazie alla scoperta ora potrebbe dire addio al suo faticoso lavoro per cambiare vita.

L'uomo, che di solito guadagna circa 200 euro al mese pescando, stava tornando a riva quando si è imbattuto nello strano oggetto spinto dalle correnti. Quando si è avvicinato ha capito che poteva trattarsi di vomito di balena, una sostanza rigurgitata dal capodoglio e quindi indurita all'aria aperta, e ha deciso di raccoglierla. Tornato a riva ha scoperto che pesava circa 30 chilogrammi e ha deciso di farla analizzare da esperti dell'Università Prince of Songkla. I risultati dei test hanno confermato che si tratta di vera ambra grigia. Il ritrovamento del pescatore potrebbe valere ora oltre 1 milione di euro se fossero confermati i prezzi delle precedenti vendite poiché il vomito di balena è stato venduto a più di 35.000 euro per chilogrammo.

"Nessuno degli abitanti del villaggio ha mai visto o toccato una vera ambra grigia di balena prima e tutti erano felici. Ho intenzione di venderla perché ho già ricevuto un certificato per dimostrare che è reale e se riesco a ottenere un buon prezzo, mi ritirerò dal lavoro di pescatore e organizzerò una festa per tutti" ha dichiarato l'uomo. L'ambra grigia è chiamata anche vomito di balena perché in effetti viene prodotta nell'apparato digerente dei capodogli. Questa secrezione si forma nel tratto intestinale ed è un agglomerato di parti non digeribili di prede e una sostanza prodotta dal capodoglio stesso simile ad un lubrificante. Quando viene rigurgitata inizialmente è morbida e maleodorante ma quando si solidifica si indurisce e rilascia un profumo gradevole. Viene usata da secoli in profumeria perché è in grado di fissare un aroma e farlo durare più a lungo.