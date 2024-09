video suggerito

Perù, bus di turisti precipita in un dirupo vicino a Machu Picchu: 10 italiani tra i feriti Da accertare le cause dell'incidente, forse dovuto alla nebbia o alla scarsa ampiezza della sede stradale. I dieci italiani sono stati ricoverati: avrebbero riportato soprattutto fratture agli arti e contusioni, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Davide Falcioni

È pesante il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Perù, dove un autobus si è schiantato scendendo dalla città di Machu Picchu: decine di persone sono rimaste ferite e tra loro ci sono anche dieci turisti italiani. Nessuno di loro avrebbe riportato lesioni gravi, ma diverse fratture agli arti.

Stando a quanto accertato il conducente del messo avrebbe perso il controllo precipitando in un dirupo dalla strada di montagna a zigzag che collega il sito storico con la città turistica di Aguas Calientes, cadendo per circa 15 metri. "Abbiamo 30 turisti feriti: sono stati tutti portati a Cusco", ha detto un funzionario di polizia peruviana. Subito dopo l'incidente, le autorità e i residenti locali sono accorsi in aiuto dei feriti per aiutarli a raggiungere il centro sanitario della città. Almeno 20 persone tra cui italiani, cileni e guatemaltechi sono stati ricoverati in ospedale per fratture ossee. Sono rimasti feriti anche cinque cittadini messicani, due giapponesi e un cinese. La polizia ha aperto un'indagine sull'incidente.

Tra i feriti c'è anche il conducente dell'autobus, che è stato sottoposto a tutti gli esami del caso per verificare se abbia assunto alcol o sostanze stupefacenti. Da accertare le cause dell'incidente: secondo alcune testimonianze la sede stradale stretta avrebbe imposto al conducente di accostare per far posto a un'altra auto in transito. Il bus si sarebbe però inclinato su un lato a causa del cedimento del terreno, precipitando subito dopo. Altre versioni indicano che la fitta nebbia impediva al conducente di vedere bene: l'uomo non sarebbe stato quindi in grado di valutare il limite della strada. Altri hanno sottolineato la presunta velocità eccessiva di alcune automobili che si dirigevano a Machu Picchu.

"Sul caso è ancora in corso un'approfondita inchiesta da parte dell'Unità investigativa e di prevenzione degli incidenti stradali, al momento non possiamo formulare alcuna ipotesi su quanto accaduto, tuttavia i feriti sono stati stabilizzati e soccorsi immediatamente dal personale di polizia, presente sul luogo dei fatto", ha dichiarato il generale del PNP Julio Becerra, capo della regione di polizia di Cusco.