Perdono il peluche con le ceneri del figlioletto morto, l’appello della madre: “Sono disperata” “Nostro figlio Gabryel è morto prima che potessimo andare a Disney World. Quest’anno per il suo compleanno ci abbiamo portato l’altro figlio e con noi l’elefantino di Bruce” ha raccontato la dona statunitense chiedendo di condividere la storia per aiutarla nella ricerca.

A cura di Antonio Palma

"Mi sento male, faccio fatica a dormire. Sono disperata. Aiutatemi a cercare il peluche con le ceneri di mio figlio" è lo straziante appello di Liz Atkinson, una mamma statunitense, dopo aver scoperto di aver smarrito il peluche con le ceneri del figlioletto di 8 anni dopo un viaggio con la famiglia. La donna, col marito e l'altro figlio erano andati dall'Iowa in Florida alla fine di aprile. Con loro avevano portato come sempre anche Bruce l'elefantino di pezza che era stato del figlio e al quale, dopo la morte del bimbo lo scorso anno, era stata legata una borsetta con le sue ceneri.

Un oggetto preziosissimo che, al ritorno dal viaggio, la donna ha scoperto non essere più tra le loro cose. Dopo averlo cercato chiamando tutti i luoghi visitati, Liz Atkinson quindi ha pubblicato su Facebook un appello pubblico chiedendo di condividere la storia per aiutarla nella sua ricerca.

"Nostro figlio Gabryel è morto prima che potessimo andare a Disney. Quest'anno per il suo compleanno ci abbiamo portato l'altro figlio. A Gabryel era stato dato questo elefante in terapia intensiva neonatale ed è stato con lui ad ogni intervento chirurgico (oltre 50) e ricovero (troppi per contarli). Ci ha dormito tutte le notti e da quando è morto io e mio marito lo portiamo nel nostro letto con noi" ha raccontato la donna, spigando: "Ovviamente abbiamo portato Bruce anche nel nostro viaggio e un piccolo sacchetto con le ceneri di nostro figlio era dentro il sacchetto sulla schiena di Bruce. Il viaggio è stato un po' frenetico con 3 città, hotel diversi e molte attività. Ad un certo punto non l'ho visto più ma pensavo che forse era solo mischiato da qualche parte ma una volta arrivati a casa, il 1 maggio, l'ho cercato ovunque. In Ogni borsa, ma non c'era".

"Ho chiamato ognuno dei posti n cui siamo stati e compilato un modulo per gli oggetti smarriti sulla pagina Disney. Nessuno l'ha trovato" ha spiegato ancora la donna, aggiungendo: "Non avrei mai pensato in un milione di anni che lottare contro il dolore avrebbe danneggiato la mia memoria abbastanza da dimenticarlo da qualche parte". Atkinson sta chiedendo alle persone di condividere il suo post chiedendo a chiunque abbia informazioni di contattarla.