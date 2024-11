video suggerito

Perché Netanyahu ha licenziato Gallant e cosa succede ora nel governo di Israele Terremoto al governo in Israele. Il primo ministro Netanyahu ha annunciato di aver rimosso dal suo incarico il ministro della Difesa Gallant con cui aveva delle "divergenze" da mesi. Centinaia di manifestanti protestano a Tel Aviv e Gerusalemme, 40 arresti.

A cura di Biagio Chiariello

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha destituito a sorpresa il ministro della Difesa Yoav Gallant e nominato Israel Katz, già alla guida degli Esteri, come nuovo capo del dicastero.

Il numero uno di Tel Aviv ha annunciato il benservito al suo rivale di lunga data all’interno del partito Likud e nonostante Israele sia in guerra, citando come ragione l'assenza di fiducia reciproca: “Purtroppo- ha affermato Netanyahu – anche se nei primi mesi della guerra c’era fiducia e c’era un lavoro molto fruttuoso, negli ultimi mesi questa fiducia si è incrinata tra me e il ministro della Difesa".

"La sicurezza dello Stato di Israele era e rimarrà sempre la missione della mia vita" si è limitato a commentare sulla piattaforma X Gallant. Secondo The Jerusalem Post, Gideon Saar dovrebbe sostituire Katz dopo l’avvicendamento.

Perché Netanyahu ha licenziato Gallant

La mossa di Netanyahu non è proprio un fulmine a ciel sereno. Nei mesi recenti, la stampa locale aveva discusso della possibilità che il primo ministro stesse considerando la rimozione di Gallant dal suo incarico. L'ormai ex Ministro si era opposto alla legge sull'esenzione dal servizio militare per gli ultraortodossi e, più in generale, aveva manifestato disaccordo sulla gestione del conflitto nella Striscia di Gaza.

A tal proposito "ho fatto molti tentativi per colmare queste lacune, ma continuavano ad ampliarsi”, ha affermato Netanyahu. “Sono anche giunte a conoscenza del pubblico in un modo inaccettabile e, cosa ancora peggiore, sono giunte a conoscenza del nemico: i nostri nemici ne hanno tratto piacere e ne hanno tratto un sacco di benefici”, ha sottolineato il primo ministro, affermando che la maggior parte dei membri del governo sarebbe favorevole alla sua posizione.

Possibili altri licenziamenti nel governo di Israele

Ma Gallant potrebbe essere solo il primo della lista. Secondo i rumors della stampa israeliana, Netanyahu starebbe pensando di cacciare anche i capi delle IDF e dello Shin Bet. Rumors che però il primo ministro ha prontamente smentito: "Le notizie secondo cui ho intenzione di licenziare il capo dell'esercito e i quello dello Shin Bet sono false e mirano a seminare divisione e discordia".

"L'ufficio del primo ministro ha comunicato che Netanyahu ha avuto colloqui con il capo di stato maggiore delle IDF, Herzi Halevi, con il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, e con il direttore del Mossad, David Barnea, rassicurandoli dopo la destituzione di Gallant.

Proteste a Tel Aviv e Gerusalemme

A Tel Aviv e Gerusalemme centinaia di persone sono scese in strada spontaneamente per protestare contro il licenziamento di Gallant. o. Secondo i media israeliani, la polizia ha eretto barricate vicino alla residenza del premier a Gerusalemme e fuori dal quartier generale dell’IDF a Tel Aviv. Almeno una quarantina gli arresti. Lo riporta Haaretz, sottolineando che l'autostrada Ayalon è rimasta bloccata al traffico per diverse ore.

proteste a Tel Aviv

Lo scorso anno, un tentativo di Netanyahu di rimuovere il capo della Difesa a causa della sua opposizione alla riforma giudiziaria aveva spinto decine di migliaia di persone a protestare in piazza, costringendo infine Netanyahu a ritirare la decisione.