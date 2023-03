Perché Moldavia e Transnistria sono importanti per la Russia e cosa c’entra la guerra in Ucraina L’intervista di Fanpage.it a Denis Cenusa, esperto associato del Centro Studi sull’Europa Orientale, sulla situazione in Moldavia: “Ha un ruolo tattico nelle azioni militari della Russia contro l’Ucraina. La situazione politica interna è complicata, così come quella economica. Ma qualsiasi azione militare dalla Transnistria avrebbe conseguenze catastrofiche per la regione separatista e per gli stessi interessi di Mosca”.

Intervista a Denis Cenusa Centro Studi sull’Europa Orientale (Eastern European Studies Center - Lituania).

A cura di Ida Artiaco

Mentre continua la guerra in Ucraina, aumenta la tensione anche in Moldavia. Nelle scorse ore centinaia di manifestanti del partito filorusso Sor sono scesi in piazza a Chisinau chiedendo le dimissioni del governo di Maia Sandu ed elezioni anticipate. Ma è solo l'ultimo episodio che testimonia come anche il fronte moldavo rischi di infiammarsi.

Per capire quale sia l'attuale situazione politica ed economica nel Paese ex sovietico e quante possibilità ci sono che diventi per la Russia un nuovo Donbass, Fanpage.it ha intervistato Denis Cenusa, esperto associato del Centro Studi sull’Europa Orientale (Eastern European Studies Center – Lituania), oltre che collaboratore di ISPI.

Dott. Cenusa, quale è l'attuale situazione politica in Moldavia?

"La situazione politica è complicata perché il partito al governo ha un indice di gradimento pubblico inferiore al 25%. Tuttavia, controlla i tre rami del potere e può sincronizzare le azioni per gestire le molteplici crisi che affliggono il Paese nel modo più efficiente possibile.

In condizioni economiche negative per il Paese, l'opposizione parlamentare composta dal Blocco dei Socialisti e dei Comunisti, da un lato, e dal Partito Sor, dall'altro, sta dirigendo l'angoscia pubblica per screditare il governo. Ci sono prove che gli interessi di queste forze di opposizione si incontrano con quelli della Russia. È proprio questo che sta alimentando le preoccupazioni che Mosca possa usare queste forze per fare pressione sul governo. Tuttavia, le autorità moldave hanno ribadito di avere la capacità di tenere sotto controllo la situazione".

Può darci un'idea della situazione economica e parlarci dell'afflusso di profughi?

"Le conseguenze dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina hanno aggiunto ulteriore stress alla popolazione moldava, che ha visto salire alle stelle i prezzi dell'energia nell'ultimo anno. La Moldavia è in crisi energetica dalla fine del 2021. Le manipolazioni della fornitura di gas da parte della Russia nel 2022, che continuano ancora oggi, hanno creato un deficit sul mercato interno. Ciò ha causato un aumento dei prezzi dell'energia e delle bollette per la popolazione. Questa è una delle principali fonti di malcontento pubblico sfruttata dalle forze di opposizione, le cui azioni servono gli interessi della Russia mostrando le forze pro-UE indebolite e incapaci di governare.

Con il sostegno internazionale e l'apertura della popolazione all'accoglienza dei rifugiati, i cittadini ucraini possono rimanere in Moldavia, trovare lavoro e integrarsi facilmente nella vita sociale. Molti dei profughi provengono dalle regioni ucraine dove è diffusa la lingua russa, in particolare da Odessa. Poiché la lingua russa è una sorta di lingua franca in Moldavia, i rifugiati ucraini di lingua russa si sentono meno stranieri rispetto ai paesi europei in cui cercano rifugio".

Perché, dopo l'Ucraina, la Moldavia è così importante per la Russia? E in che modo la Moldavia è stata impattata dalla guerra contro Kiev?

"Per il momento, la Moldavia sembra avere un ruolo tattico nelle azioni militari della Russia contro l'Ucraina. Più incerta è la situazione a Chisinau, più facile sarà per la Russia diffondere disinformazione sulla situazione militare in Transnistria e mantenere l'Ucraina vigile.

Ciò non esclude che Mosca sia interessata a destabilizzare la Moldavia per delegittimare le forze pro-Ue e aprire la strada alla presa di potere delle forze filo-russe. È anche noto che la Russia non escluderebbe di organizzare azioni sovversive in Moldavia per fare pressione sull'ordine pubblico e testare la forza dell'autorità per rimanere in carica".

Pensi che la Transnistria possa diventare il prossimo Donbas di Mosca?

"Senza un collegamento terrestre diretto tra i territori occupati dai russi in Ucraina e la Transnistria, qualsiasi azione militare russa dalla Transnistria avrebbe conseguenze catastrofiche per la regione separatista e per gli stessi interessi strategici della Russia.

La Transnistria è una delle poche carte a disposizione della Russia per mantenere il controllo del territorio e un'azione diplomatica minimamente rilevante in Moldavia. Ciò significa che i costi prevalgono sui benefici per Mosca. Tuttavia, potrebbero verificarsi provocazioni che coinvolgono la Transnistria per spostare l'attenzione dall'Ucraina, con onde d'urto in Moldavia, dove le minacce russe rappresentano una parte costante della guerra ibrida psicologica della Russia".

Secondo lei, cosa può fare la comunità internazionale per evitare un possibile conflitto in Moldavia?

"La comunità internazionale deve continuare a impegnarsi con la Moldavia, che ha bisogno di sostegno finanziario per mantenere il suo bilancio pubblico su basi solide. La presenza di UE e USA rassicura e contribuisce a dare un minimo senso di stabilità in un contesto geopolitico completamente disordinato.

Per mostrare all'opinione pubblica che il governo è responsabile, l'uso della condizionalità per l'assistenza finanziaria è imperativo e richiede trasparenza nella spesa per gli aiuti esteri. Ciò contribuirà a combattere la disinformazione e ricostruire la legittimità indebolita del partito al governo".