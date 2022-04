Perché è stata colpita la Transnistria e cosa c’entra con la guerra in Ucraina Ieri esplosioni sono state registrate all’interno dell’edificio che ospita il ministero per la Sicurezza statale a Tiraspol in Transnistria, la regione separatista filorussa della Moldavia al confine con l’Ucraina. Ignote le cause e chi avrebbe dato inizio all’attacco ma l’episodio si inserisce a ragione nel conflitto che Mosca sta portando avanti contro Kiev.

Diverse esplosioni ci sono state ieri sera all'interno dell'edificio che ospita il ministero per la Sicurezza statale a Tiraspol. Lo ha confermato il ministero dell'Interno dell'autoproclamato governo della Transnistria, la regione separatista filorussa della Moldavia al confine con l'Ucraina non riconosciuta dai Paesi membri dell'ONU. In una nota, citata da Interfax, le autorità hanno sottolineato che non ci sono vittime e che "stando alle informazioni preliminari, sono stati sparati colpi con un lanciagranate portatile anticarro" e che sul posto si sono recati artificieri, vigili del fuoco oltre che ambulanze come sembrano confermare alcune foto circolate su Telegram, ma non verificate da fonti indipendenti. Al momento non si sa chi abbia compiuto l'attacco, ma le autorità hanno detto che sul posto è arrivata anche una squadra investigativa. Perché ciò che è successo qui è così importante?

Il perché di questo episodio, dunque, non è ancora noto. "L'obiettivo dell'incidente di oggi è creare pretesti per forzare la situazione di sicurezza nella regione della Transnistria, che non è controllata dalle autorità costituzionali", ha detto il governo locale citato anche dal Financial Times. Ma di certo, c'entra la guerra in Ucraina. Secondo Andrey Safonov, un deputato del Consiglio supremo, citato dall'agenzia russa Tass e ripreso da The Jerusalem Post, quello che è successo "è un tentativo di generare panico e paura". Il motivo è presto detto.

La Transnistria, con il suo mezzo milione di abitanti, è infatti sempre stata un'osservata speciale da quando è iniziata la guerra della Russia contro Kiev ed è stata citata tra le possibili aree che Mosca potrebbe attaccare nel caso volesse proseguire l'offensiva e non limitarsi al conflitto che sta già portando avanti. I rapporti tra i due Paesi sono da sempre molto stretti. Già in base all'accordo per la soluzione pacifica del conflitto in Transnistria firmato nel luglio 1992, la Russia aveva inviato 2.400 soldati per garantire la pace nell'area, ma questo contingente è stato ridotto nel corso degli anni. La Repubblica di Transnistria da tempo chiede di essere annessa alla Russia che dal canto suo paga una pensione agli anziani e fornisce gas a prezzi calmierati. Per Vladimir Putin potrebbe rappresentare la sponda occidentale per scatenare un ulteriore attacco e chiudere in una morsa la città ucraina di Odessa.