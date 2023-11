Perché la tregua tra Hamas e Israele potrebbe essere prorogata (ma non durerà a lungo) L’intervista di Fanpage.it a Chiara Lovotti, ricercatrice dell’Ispi: “Estensione della tregua tra Hamas e Israele? Potrebbe esserci ma non credo durerà più di due o al massimo tre giorni. Per Israele la priorità è distruggere Hamas, per questo riprenderà presto l’operazione militare quanto prima”.

Intervista a Chiara Lovotti ricercatrice Ispi (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale).

A cura di Ida Artiaco

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Il bilancio di questi quattro giorni di tregua è tutto sommato positivo, ma le ostilità continueranno. Potrebbe esserci una estensione della pausa del conflitto ma non credo durerà più di due o al massimo tre giorni. Per Israele la priorità è distruggere Hamas, per questo riprenderà presto l'operazione militare quanto prima, anche senza il rilascio di tutti gli ostaggi".

Così Chiara Lovotti, ricercatrice dell'Ispi (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), ha commentato a Fanpage.it la quattro giorni di tregua dai combattimenti, che terminano oggi, concordata tra Hamas e Israele con la mediazione di Qatar, Egitto e Stati Uniti. Nelle ultime ore la diplomazia sta lavorando ad una estensione della pausa, ma le trattative sono ancora in corso. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, parlando con Joe Biden, ha detto che "c'è un piano di intesa che prevede la liberazione di 10 ostaggi per ogni giorno ulteriore di tregua", ma non durerà a lungo.

L'accordo prevedeva la liberazione di almeno 50 tra donne e minori tenuti in ostaggio a Gaza (finora ne sono stati liberati 40), in cambio del rilascio di almeno 150 donne e minori palestinesi trattenuti nelle prigioni dello Stato ebraico

Leggi anche Le notizie del 21 novembre 2023 sulla guerra tra Israele e Hamas

Dott.ssa Lovotti, quale il bilancio della pausa tra Hamas e Israele?

"Il bilancio di questi quattro giorni di tregua è tutto sommato positivo. Si osservava con il fiato sospeso a questo equilibrio molto fragile raggiunto tra Israele e Hamas mediato soprattutto da Qatar, Egitto e Usa. Si temeva che potesse saltare da un momento all'altro e così non è stato, nonostante qualche attrito soprattutto da parte di Hamas che diceva che gli israeliani non stavano rispettando gli accordi nella maniera più precisa possibile, ma poi tutto si è risolto. Il numero degli ostaggi consegnati è stato rispettato. L'accordo prevedeva anche altre punti legati alla fruizione degli aiuti umanitari che pure sono stati rispettati. Quindi il bilancio è positivo".

Ma…

"Certo, rimangono le preoccupazioni e l'amarezza per il fatto che la tregua non corrisponda a un cessate il fuoco, perché poi le ostilità continueranno. Si sta discutendo circa la proroga della tregua, voluta non solo da attori internazionali ma anche da Hamas, che ha bisogno di questo tempo per riorganizzare le proprie forze e ricevere aiuti perché dall'altra parte c'è uno degli eserciti più potenti del mondo. Bisogna però vedere se Israele accetterà e anche qualora accettasse c'è da sospettare che sarà una estensione molto breve".

Quanto breve?

"Se riuscissimo ad avere almeno altri 3 giorni di tregua sarebbe un successo, il che si potrebbe anche ottenere visto che Hamas è molto interessata. Avrebbe addirittura promesso il rilascio di ulteriori ostaggi, però è chiaro che gli israeliani non la vogliono e non vogliono lasciare il tempo ad Hamas per riorganizzarsi. Il ministro della Difesa di Tel Aviv proprio oggi ha detto che qualsiasi futura negoziazione si terrebbe under fire, sotto le bombe. Chiaramente le trattative sui prigionieri rimangono un punto centrale per Israele ma non è quello più importante. Per Israele la priorità è distruggere Hamas, per questo riprenderà presto l'operazione militare, anche andando contro al volere della popolazione che preferirebbe la fine del conflitto. Ma il governo non si ferma".

Netanyahu, parlando con il presidente Usa Biden, ha detto che "c'è un piano di intesa che prevede la liberazione di 10 ostaggi per ogni giorno ulteriore di tregua". Dobbiamo credergli?

"Si potrebbe andare avanti così di giorno in giorno ma non per molto. Di sicuro non aspetterà il rilascio di tutti gli ostaggi per riprendere le ostilità altrimenti si dà troppo tempo ad Hamas per organizzarsi e ripartire con gli attacchi".

Quali, tra i paesi esteri, potrebbe svolgere un ruolo decisivo in questo momento così delicato?

"Il Qatar può svolgere un ruolo centrale. È un attore di spicco che da un lato in quanto paese arabo supporta la causa palestinese, ha dato sostegno ad Hamas ospitandone i leader, però più generico. Dall'altro lato gode di buone relazioni con gli altri paesi della regione ma anche con l'Occidente, Europa e Stati Uniti. Ha una diplomazia attiva, negli ultimi anni si è inserito in vari conflitti come per esempio quello in Afghanistan. Media con gli Usa, e in questo modo arriva anche ad Israele. Per questo, grazie al doppio ruolo di Doha che ha buoni rapporti tanto con i paesi arabi tanto con con quelli occidentali, può fare da sponda tra le due parti. Poi c'è anche l'Egitto che si inserisce in questa situazione come paese direttamente interessato, dal momento che il valico di Rafah è l'unica frontiera di collegamento con la Striscia di Gaza".