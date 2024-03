Perché ad Haiti c’è una grave crisi e la popolazione è ostaggio dei criminali: l’analisi dell’esperto L’intervista di Fanpage.it a Max Lyron, esperto di comunicazione e relazioni internazionali, sull’ondata di violenza in atto nel Paese: “C’è una popolazione tenuta in ostaggio, poiché tutti gli ingressi nella Capitale sono controllati da bande criminali. Ma sono ottimista”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Max Lyron esperto di comunicazione e relazioni internazionali.

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Haiti è alle prese con una grave crisi, segnata da un’intricata rete di fattori che contribuiscono al caos e ai disordini diffusi. C'è una popolazione tenuta in ostaggio, poiché tutti gli ingressi nella Capitale sono controllati da bande criminali. Ma sono ottimista: credo che i negoziati politici evolveranno verso una soluzione accettabile".

Così Max Lyron, esperto di comunicazione e relazioni internazionali originario di Haiti, ha spiegato a Fanpage.it cosa sta succedendo sull'isola caraibica dove da inizio mese la Capitale è sotto assedio da parte delle bande criminali, che hanno anche costretto alle dimissioni il premier.

Max Lyron (Instagram).

Cosa sta succedendo ad Haiti e perché?

"Haiti è alle prese con una grave crisi, segnata da un’intricata rete di fattori che contribuiscono al caos e ai disordini diffusi. La situazione è caratterizzata principalmente da un deterioramento del panorama della sicurezza, con le bande di Port-au-Prince (la Capitale), che guadagnano terreno e scatenano il terrore. Prendono di mira anche infrastrutture vitali e simboli governativi come stazioni di polizia, carceri e persino il Palazzo Nazionale.

Politicamente, c’è un vuoto in seguito all’assassinio del presidente Jovenel Moïse nel luglio 2021, che ha lasciato al timone il primo ministro Ariel Henry. Tuttavia, sotto la pressione di tutti i partiti, quest'ultimo ha annunciato che si dimetterà insieme al suo governo una volta raggiunto il consenso sulla formazione del nuovo consiglio presidenziale suggerito dalla CARICOM (la Comunità Caraibica) e dagli Stati Uniti, portando ad una dimissione di fatto.

Dal punto di vista economico, la crisi è aggravata dalla dilagante insicurezza, che ostacola le operazioni commerciali, con i gruppi armati che impongono blocchi intorno all’area portuale di Port-au-Prince. Con un tasso di inflazione annuo superiore al 25% e rapimenti diffusi che prosciugano le finanze delle famiglie, comprese quelle della classe media, le ricadute economiche sono gravi.

Sul fronte sociale, Haiti è alle prese con fratture e disuguaglianze profonde. Negli ultimi anni ci sono state molte proteste. In sostanza, Haiti sta affrontando una crisi dalle molteplici sfaccettature che richiede attenzione urgente e sforzi concertati per ripristinare la stabilità e affrontare le cause profonde delle sue turbolenze".

Mentre le bande criminali assediano la città, la popolazione è sempre più povera. C’è un’emergenza umanitaria? Quanto è grave?

"La crisi umanitaria è in corso da diversi anni, ma la resilienza ha sempre prevalso, poiché gli haitiani sono storicamente e culturalmente noti per il loro orgoglio e coraggio. Tuttavia, il rapido deterioramento osservato negli ultimi mesi ha messo in luce la dolorosa realtà nascosta dietro tale resilienza.

Bisogna riconoscere che c'è una popolazione tenuta in ostaggio, poiché tutti gli ingressi nella Capitale sono controllati da bande criminali. Dopo l'attacco all'aeroporto, i voli sono stati sospesi, vietando i viaggi in aereo verso altri dipartimenti, almeno per chi poteva permetterselo. Con una mobilità limitata, ci troviamo ad affrontare carenze di cibo, medicine ed energia (poiché le bande criminali hanno anche sequestrato e vandalizzato centrali elettriche). Allo stesso modo, la situazione negli ospedali pubblici è disastrosa. Sì, è una vera crisi diffusa".

Come stanno vivendo questa crisi i cittadini? C’è una storia che hai conosciuto e che ti ha particolarmente colpito?

"Vale la pena notare che il caos prevale soprattutto a Port-au-Prince, la Capitale, e nei comuni circostanti come Delmas, Carrefour, Tabarre e Plaine-du-Cul de Sac. Nel resto del Paese, invece, sembra esserci una parvenza di calma. Le scuole funzionano normalmente nel dipartimento del Sud, mentre i voli internazionali sono ripresi nel Nord. Tuttavia, questa calma è fragile e superficiale. Inoltre, la situazione a Port-au-Prince ha un impatto diretto sulla vita nelle città di provincia, che dipendono dalla Capitale per i beni essenziali. Pertanto, non dobbiamo perdere di vista ciò che sta accadendo lì.

Ogni haitiano a Port-au-Prince vive una sorta di lotta per la sopravvivenza. Ognuno di noi ha un parente o un amico in qualche modo colpito dal fenomeno del rapimento. Quando non si tratta di un proiettile vagante, si tratta di una fuga frenetica per sfuggire a un attacco di bande. A questo proposito, un amico di una comunità religiosa ha dovuto trasferirsi tre volte in pochi mesi a causa di guerre territoriali tra bande. L’evacuazione all’estero o verso altre città diventa una sfida insormontabile. Tuttavia, si dice che viaggiare in elicottero nella Repubblica Dominicana costi circa 15.000 dollari".

Cosa servirebbe per riportare la situazione sotto controllo?

"A mio parere, ci sono tre strade per una necessaria stabilizzazione transitoria prima di un ritorno all’equilibrio o all’ordine costituzionale: in primo luogo, uno sforzo concertato da parte delle forze locali (la Polizia nazionale e i soldati dell'esercito) per contrastare la diffusione delle bande nella Capitale. Abbiamo assistito a dei risultati nelle ultime 24 ore, in cui la polizia ha lanciato un contrattacco che ha portato all'eliminazione del potente leader di una banda di nome Ti Greg.

In secondo luogo, una rivolta popolare che potrebbe essere mobilitata con le brigate di quartiere, come si è visto qualche mese fa, quando centinaia di criminali si sono trovati di fronte alla giustizia popolare. La conseguente psicosi delle bande portò ad una sistematica diminuzione della criminalità. Infine, uno sforzo collettivo internazionale, su cui si è molto dibattuto negli ultimi mesi. Ciò potrebbe fornire un supporto immediato mettendo in sicurezza le infrastrutture critiche, liberando le strade e creando corridoi di sicurezza in tutta la Capitale. Tuttavia, ciò deve essere accompagnato da misure specifiche come un migliore controllo dei punti di ingresso delle munizioni e la ristrutturazione della polizia nazionale per un’efficacia sostenibile.

Ovviamente ho discusso delle misure transitorie perché nessuna di queste da sola risolverà i profondi problemi strutturali che Haiti sta attualmente affrontando. Queste misure dovrebbero solo alleviare il clima di sicurezza per facilitare l’organizzazione delle elezioni e, probabilmente, una certa rivitalizzazione economica".

Cosa pensa che accadrà nelle prossime settimane?

"Rimango ottimista. Credo che i negoziati politici evolveranno verso una soluzione accettabile. Anche se ciò potrebbe non essere sufficiente a ripristinare la completa fiducia, rappresenterebbe già un passo positivo verso il riempimento del vuoto politico. A questo punto, sarebbe plausibile ottenere il sostegno internazionale per guidare il resto del processo. Tuttavia, anche senza il sostegno militare straniero, è auspicabile una svolta nella situazione. Il prossimo passo sarebbe quindi la formazione di un Consiglio elettorale il prima possibile.

È importante riconoscere che, data la complessità della situazione, prevedere gli sviluppi futuri è difficile poiché gli eventi si svolgono rapidamente. Personalmente dubito che le condizioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni saranno soddisfatte prima del 2026″.